Bidello arrestato a Castellammare di Stabia: è accusato di violenza sessuale su due studentesse

Napoli, 8 ottobre 2024 – Orrore in un liceo classico di Castellammare di Stabia (Napoli): un bidello è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale e tentata violenza sessuale ai danni di due studentesse dell’istituto. A dare esecuzione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare sono state la sezione di Polizia giudiziaria della procura di Torre Annunziata, Aliquote Carabinieri e Guardia di finanza.

Le indagini, condotte dagli stessi organismi, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, nei confronti delle due ragazze che all’epoca dei fatti avevano meno di 15 anni.

Gli inquirenti hanno raccolto numerose dichiarazioni – rilasciate dai professori e dalle vittime – e le chat tra l’uomo e queste ultime, nonché quelle con altre studentesse dell’istituto.

L’arrestato si trova ora agli arresti domiciliari e non gli è permesso comunicare in nessun modo con persone che non vivano nella sua stessa abitazione.