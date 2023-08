Annega in mare per salvare i due figli: oggi i funerali del ‘papà eroe’ di Angri

Salerno, 8 agosto 2023 – Si lancia in mare per salvare i due figli, ma le onde lo sommergono e affoga. Un malore all’origine dell’annegamento. È morto così il 49enne Francesco Giordano – un salernitano originario di Angri, ma residente ad Altopiano, in provincia di Lucca – il ‘papà eroe’ che sacrifica la sua vita per i figli in difficoltà. È successo ieri sul litorale di Battipaglia, dove l’uomo stava trascorrendo una vacanza con la famiglia.

Si svolgeranno oggi pomeriggio, martedì 8 agosto, i funerali di Francesco Giordano. L’ultimo saluto si terrà alle 16 nella chiesa della Collegiata di San Giovanni Battista di Angri.

Cosa è successo: la tragedia

La tragedia è accaduta sulla spiaggia libera del Lido Lago di Battipaglia. Il forte vento di ieri e il mare mosso avevano messo in difficoltà i figli di Giordano – un ragazzo e una ragazza, entrambi adolescenti – che si sono spaventati e hanno iniziato a chiedere aiuto. Subito si sono buttai a mare sia la mamma che il papà. L’uomo però si sente male, finisce sott’acqua e non riemerge. Ad allertare i soccorsi sono stati gli altri bagnanti, che hanno assistito alla scena impotenti. Subito sono arrivati i soccorsi, ma le manovre salvavita non sono riuscite a salvarlo. È apparso subito chiaro che il 49enne, residente nella vicina Angri, fosse stato vittima di un malore. La salma, dopo gli accertamenti svolti dalla Polizia di Stato, è stata restituita ai familiari.

Il sindaco: “Angri vi è vicina”

“Certe notizie sono difficili da metabolizzare. Quando sei genitore, poi, lo sono ancora di più”. A commentare il dolore per la tragedia accaduta sul litorale salernitano è il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli. “Francesco Giordano era di Angri, anche se da anni ormai viveva lontano dalla sua terra. Non ce l’ha fatta – continua il primo cittadino – dopo essersi tuffato tra le onde sulla spiaggia di Battipaglia per salvare i figli dalla furia del mare, i soccorsi purtroppo si sono rivelati vani”. Tutta la comunità è sotto choc, così come i familiari di Giordano.

“In questo momento di immenso dolore – dice Ferraioli – desidero esprimere a nome di tutta la città di Angri le più sentite condoglianze alla famiglia di Francesco, in particolar modo alla moglie e ai figli per la tragedia che stanno vivendo. Spero dal profondo del cuore che possiate trovare presto conforto l’uno nell’altro, nelle vostre memorie preziose, e nell'amore che Francesco ha sicuramente lasciato dietro di sé. Angri vi è vicina. Riposa in Pace Francesco”.