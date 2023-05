Bandiere Blu 2023: 19 in Campania, cinque sono a Napoli

Napoli, 12 maggio 2023 - San Mauro Cilento è la new entry della Campania che vanta ben 19 località marine e lacustri che hanno ottenuto l'ambito riconoscimento di Bandiera Blu per il 2023, assegnato dalla ong danese Foundation for Environmental Education Feeper (Fee) per la qualità delle loro acque e del loro ambiente.

Le Bandiere Blu in Campania

In provincia di Napoli le Bandiere Blu sono state assegnate a Vico Equense, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense e Anacapri.

Le altre Bandiere Blu in Campania nella provincia di Salerno: Positano, Capaccio Paestum, Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, Ispani e Vibonati.

La mappa delle spiagge Blu

Tutti i lidi in provincia di Napoli

Vico Equense: Bikini, Scrajo Mare, Mari-na di Seiano Ovest Porto, Capo La Gala

Piano di Sorrento: Marina di Cassano

Sorrento: Riviera di Massa, San Francesco, Tonnarella

Massa Lubrense: Recommone/Marina del Cantone, Marina di Puolo, Baia delle Sirene

Anacapri: Faro/Punta Carena, Gradola/Grotta Azzurra

Tutti i lidi in provincia di Salerno

Positano - Spiaggia Fornillo, Spiaggia Arienzo, Spiaggia Grande, Spiaggia Laurito

Capaccio Paestum - Villaggio Merola/Varolato/La Laura, Casina d’Amato/Ponte di Ferro/Licinella, Foce Acqua dei Ranci

Agropoli - Torre San Marco, Trentova, Spiaggia Libera Porto, Lungomare San Marco, Licina

Castellabate - Lago Tresino, Marina Piccola, Pozzillo/San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro

Montecorice - San Nicola, Baia Arena, Spiaggia Agnone, Spiaggia Capitello 146. San Mauro Cilento - Mezzatorre

Pollica - Acciaroli, Pioppi

Casal Velino - Lungomare/Isola, Domi-nella/Torre

Ascea - Piana di Velia, Torre del Telegra-fo, Marina di Ascea

Pisciotta - Ficaiola/Torraca/Gabella, Pietracciaio/Fosso della Marina/ Marina Acquabianca

Centola - Palinuro (Porto/Dune e Saline), Marinella/Baia del Buon Dormire

Camerota – Cala finocchiara, San Dome-nico-Lentiscelle

Ispani - Capitello

Vibonati - Torre Villammare, Santa Maria Le Piane, Oliveto

I porti blu

Gli approdi nella provincia di Napoli e di Salerno

Sudcantieri (Pozzuoli)

Cala degli Aragonesi (Casamicciola)

Yachting Santa Margherita (Procida)

Porto Turistico di Capri (Capri)

Marina D’Arechi (Salerno)

Porto Turistico di Agropoli (Agropoli)

Marina di Acciaroli (Pollica)

Porto Turistico di Palinuro (Centola)

San Domenico - Porto di Camerota (Marina di Camerota)

Dal Garigliano a Sapri

"Sono 19 quest'anno le Bandiere Blu assegnate alla Campania, ancora una in più rispetto al 2022. È un riconoscimento importante che conferma l'attenzione e l'impegno della Regione per la qualità delle nostre acque di balneazione, segnalate sul podio a livello nazionale". Lo scrive su Facebook, Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania. "Il programma di depurazione delle acque, e soprattutto il controllo degli sversamenti, sta producendo risultati importanti e ci inducono a proseguire con grande impegno per arrivare alla completa balneazione dei nostri litorali dal Garigliano a Sapri - aggiunge il governatore -. E' positivo - conclude De Luca - anche il giudizio sugli approdi turistici della Campania, con 9 porti ai quali è stata assegnata la Bandiera Blu".

Le Bandiere Blu sono assegnate dalla ong internazionale per l'educazione alla sostenibilità Fee (Foundation for Environmental Education), con sede in Danimarca e presente in 81 paesi. Il riconoscimento è assegnato a località marine e lacustri sulla base della pulizia delle acque, la gestione dei rifiuti, le aree verdi e le piste ciclabili, i servizi sulle spiagge e nel comune, le strutture alberghiere e altro.