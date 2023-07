Marechiaro, due ragazzini accoltellano il bagnino per una lite sul lettino: il 42enne è in fin di vita

Napoli, 10 luglio 2023 – Accoltellato per un diverbio su un lettino il bagnino del lido di Marechiaro a Napoli. L’uomo di 42 anni è stato aggredito nel tardo pomeriggio domenica da due ragazzi giovanissimi e, al culmine di una lite, è stato colpito all'addome da alcuni fendenti.

Il bagnino è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Fatebenefratelli dove è stato sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza. Sono in corso indagini da parte dell'ufficio prevenzione generale della questura di Napoli per ricostruire l'accaduto.

Borrelli: "Episodio gravissimo, come un anno fa”

“Il gravissimo episodio accaduto oggi pomeriggio sugli scogli di Marechiaro, dove due giovanissimi hanno accoltellato un uomo di 42 anni riducendolo in fin di vita per motivi ancora da chiarire, dimostra come, a distanza di un anno da un altro episodio dove nello stesso posto furono accoltellati due minorenni da alcuni coetanei, non sia cambiato assolutamente nulla”. È quanto affermano il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli e il consigliere municipale Lorenzo Pascucci.

“Orde di ragazzini armati e senza controllo”

“Orde di ragazzini armati con coltelli e armi da fuoco - osservano gli esponenti verdi – continuano a seminare panico e violenza in una città sempre più allo sbando dove il tema della sicurezza pubblica continua ad essere sottovalutato. Quello di Marechiaro è un episodio ampiamente annunciato visto che nessuno controlla i consistenti flussi che arrivano in quel litorale, così come anche Mergellina è tornata ad essere terra di nessuno. Da tempo avevamo lanciato l'allarme ma purtroppo siamo troppo spesso inascoltati. In attesa della prossima vittima - concludono Borrelli e Pascucci - che piangeremo senza che cambi ancora nulla”.