Auto esplosa in tangenziale a Napoli, famiglia del tirocinante ustionato: "Non sia martire dell'innovazione". Gara di solidarietà per donare sangue a Fulvio

Napoli, 27 giugno 2023 - Sulla tragedia dell’auto ibrida sperimentale esplosa in tangenziale a Napoli dovrà fare chiarezza la procura. Nell'incidente sono rimasti gravemente feriti la ricercatrice del Cnr Maria Vittoria Prati alla guida dal mezzo e il tirocinante, Fulvio Filace seduto sul lato passeggero. La ricercatrice, 66 anni, è deceduta ieri in ospedale per le conseguenze dell'esplosione. Mentre lo studente, 25 anni, è ricoverato in condizioni gravissime nel Centro Grandi ustioni dell'ospedale Cardarelli di Napoli da venerdì scorso.

La famiglia di Fulvio

Il caso, nella sua drammaticità, ha aperto una discussione su più fronti nella quale ha deciso di intervenire la famiglia del 25enne laureando.

"È giusto che la tecnologia progredisca e vada avanti, non vogliamo però che un ragazzo pieno di sogni possa diventare un martire dell'innovazione. Fulvio è vittima di un test fallimentare che cambierà per sempre la sua vita e quella della nostra famiglia. E troppe domande oggi ci tormentano" si legge in un comunicato della famiglia Filace, il 25enne era impegnato in un tirocinio curriculare, era in un'auto prototipo di un progetto denominato "Lifesave - Make your car a solar hybrid" che ha l'obiettivo di convertire le auto tradizionali in modelli ibridi-solari.

"Venerdì pomeriggio - ricorda la famiglia nella nota - sulla tangenziale di Napoli è esplosa un'auto in transito. Una notizia ripresa presto da tutti i media locali e nazionali per la gravità dell'incidente. In quella macchina c'erano due persone, una di queste era Fulvio, 25 anni, laureando alla Magistrale di Ingegneria meccanica, una vita piena di sogni, l'ambizione di lavorare in Ferrari. Oggi Fulvio è in coma farmacologico, intubato, con ustioni di terzo grado in gran parte del corpo e con i bronchi occlusi. La ricercatrice che era con lui, invece, è deceduta". La nota della famiglia di Fulvio Filace si conclude con l'hashtag "Giustizia per Fulvio".

Indagini della procura

Incendio, omicidio e lesioni gravi colpose. Sono questi i reati per i quali la Procura di Napoli sta indagando dopo lo scoppio dell'auto-prototipo in Tangenziale a Napoli. Per ora il fascicolo è contro ignoti e al lavoro ci sono i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Napoli e il Ris di Roma

Cento donatori di sangue per Fulvio

In tantissimi tra docenti e studenti della Federico II si sono recati a donare il sangue dopo l'appello lanciato ieri per lo studente di Ingegneria Meccanica che al momento dell’incidente stava svolgendo un tirocinio curriculare per i crediti della laurea magistrale. Fulvio Filace, proprio oggi è stato sottoposto ad un'altra operazione, è ancora in gravi condizioni per le ferite riportate dalle fiamme scaturite dallo scoppio. La risposta all'appello, divenuto virale sui social, è stata tanto ampia che il direttore del centro trasfusionale, Angelo Zuccarelli, ha invitato altri potenziali donatori a contattare il suo centro prima di recarsi in ospedale.

Il numero del centro donazioni

"Ringraziamo tanta generosità da parte di moltissime persone - ha detto Zuccarelli - ma è importante garantire anche nelle settimane centrali dell'estate un adeguato flusso di sangue per tutti i nostri pazienti. È importante, perciò che chi voglia donare contatti prima il nostro centro attraverso il sito ufficiale o chiamando al numero 0817472488, così da aiutarci pianificare la gestione del sangue nell'arco delle prossime settimane.