Auto esplosa in tangenziale: morto anche il tirocinante Fulvio Filace

Napoli, 29 giugno 2023 – É morto Fulvio Filace, il laureando 25enne rimasto gravemente ferito nello scoppio dell'auto-prototipo avvenuta venerdì scorso sulla tangenziale di Napoli. Lo riferiscono fonti dell'ospedale Cardarelli dove il tirocinante era ricoverato in gravissime condizioni per le ferite riportate dalle fiamme scaturite dallo scoppio. Lunedì scorso era morta, anche lei dopo alcuni giorni di ricovero, la ricercatrice del Cnr, Maria Vittoria Prati, di 66 anni che si trovava alla guida della vettura.

Nei giorni scorsi era scattata una corsa alla raccolta di sangue per tentare di salvare la vita al giovane. L’appello nel messaggio pubblicato sui canali social dell'ateneo dell’Università Federico II di cui Fulvio era studente,coinvolto tantissime persone, al punto che era stato chiesto di prendere appuntamento per poter scaglionare la raccolta di sangue per tutta l’estate. Invece Fulvio non ce l’ha fatta.

Il 25enne Fulvio Filace, che al momento dell’esplosione era seduto sul lato passeggero, era un laureando in ingegneria presso l’Università Federico II di Napoli ed era tirocinante presso il Cnr.

Filace era impegnato in un tirocinio curriculare su un'auto prototipo del progetto denominato Lifesave - Make your car a solar hybrid (Salva la vita. Rendi la tua auto un idrido solare) che ha l'obiettivo di convertire le auto tradizionali in modelli ibridi-solari.

"Venerdì pomeriggio - ricorda la famiglia nella nota - sulla tangenziale di Napoli è esplosa un'auto in transito. Una notizia ripresa presto da tutti i media locali e nazionali per la gravità dell'incidente. In quella macchina c'erano due persone, una di queste era Fulvio, 25 anni, laureando alla Magistrale di Ingegneria meccanica, una vita piena di sogni, l'ambizione di lavorare in Ferrari”.

La famiglia di Fulvio aveva già rilasciato una dichiarazione che ora suona ancora più drammatica: “Non vogliamo che un ragazzo pieno di sogni possa diventare un martire dell'innovazione”.

Il caso, nella sua drammaticità, aveva infatti aperto una discussione perché l’auto su cui il giovane viaggiava insieme alla ricercatrice del Cnr era un prototipo che aveva sul tetto dei pannelli solari: l’obiettivo della ricerca era trasformare le ‘vecchie’ auto in modelli ibridi utilizzando altre forme energetiche, come il sole.

"È giusto che la tecnologia progredisca e vada avanti – aveva appunto detto la famiglia del giovane ingegnere – non vogliamo però che un ragazzo pieno di sogni possa diventare un martire dell'innovazione. Fulvio è vittima di un test fallimentare che cambierà per sempre la sua vita e quella della nostra famiglia. E troppe domande oggi ci tormentano".

Fulvio dopo l’incidente era ricoverato in coma farmacologico, intubato, con ustioni di terzo grado in gran parte del corpo e con i bronchi occlusi, aveva spiegato la famiglia. I familiari avevano lanciato l’hashtag "Giustizia per Fulvio", consapevoli che, se anche il giovane fosse sopravvissuto con ustioni così gravi la sua vita sarebbe cambiata per sempre.

L'auto esplosa sulla tangenziale era un prototipo ed era stata realizzata nell'ambito del progetto Life-Save (Solar aided vehicle electrification) che ha come obiettivo, si legge nella pagina web dedicata, "l'industrializzazione del sistema HySolarKit per la conversione delle auto convenzionali (diesel o benzina) in veicoli ibridi-solari".​ Sull'accaduto la Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta.

