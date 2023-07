Auto prototipo esplosa in tangenziale a Napoli, l’ultimo saluto al laureando Fulvio Filace

Napoli, 1 luglio 2023 – Chiesa gremita per i funerali del 25enne Fulvio Filace, una delle due vittime dello scoppio dell’auto-prototipo sulla tangenziale di Napoli. Lacrime, dolore e sconcerto hanno accompagnato il feretro durante la cerimonia funebre nella chiesa di S. Maria del Carmine a San Giorgio a Cremano, nel Napoletano. “Siamo qui perché Dio è un ricercatore”, ha detto in un passaggio dell'omelia il sacerdote Orlando Esposito, stringendosi al dolore dei familiari, alludendo alla passione delle due vittime dell’esplosione avvenuta lo scorso 23 giugno: oltre al laureando in ingegneria, ha perso la vita anche la 66enne Maria Vittoria Prati, ricercatrice del Cnr.

L’omelia

“Dio è uno che non si ferma dinanzi alla morte – ha sottolineato il sacerdote – la morte che inquina e che sporca la vita. Dio studia, sperimenta, ama, crea salvezza e trasforma il morire in una energia di vita per sempre”. Presenti, tra gli altri, anche il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, i gli amici di Fulvio e tanti cittadini.

Auto esplosa: in corso i funerali del giovane tirocinante

L’incidente e le indagini

Lo studente, che si stava laureando in Ingegneria e sognava di lavorare alla Ferrari, è deceduto dopo giorni di agonia in ospedale, a causa delle gravissime ustioni riportate durante l'esplosione della vettura ‘green’. I periti incaricati della Procura di Napoli di tracciare un quadro più completo possibile sull’incidente avranno 60 giorni di tempo per depositare gli esiti dei loro esami. Tre i quesiti a cui dovranno cercare di rispondere dopo le autopsie sui corpi delle due vittime: il grado delle ustioni riportate da Fulvio Filace e Maria Vittoria Prati, la verifica delle cause della morte, il collegamento tra i decessi e lo scoppio. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio e incendio, per ora a carico di ignoti. Al lavoro ci sono anche i Ris di Roma che stanno cercando di comprendere quale sia il materiale all'interno delle bombole che erano nell'auto e l'origine dello scoppio.