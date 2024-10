Minacce al gestore di un centro sportivo: arrestati un politico e un dirigente comunale nel Napoletano Un dipendente e un consigliere comunale di Giugliano in Campania avrebbero incassato il denaro in cambio della cancellazione di alcune irregolarità. Il mese scorso era finito in manette l’avvocato che avrebbe fatto da intermediario per una tangente di 15mila euro