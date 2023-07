Napoli, arrestata la “famiglia” delle truffe agli anziani: ha commesso almeno 50 raggiri e sottratto beni per oltre 200mila euro

Napoli, 20 luglio 2023 – Hanno commesso oltre 50 truffe ai danni di persone anziane arrivando a rubare beni per almeno 200mila euro complessivi. E tra i maggiori raggiri messi a segno che sono stati documentati dai carabinieri di Caserta e dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere c’è anche quello messo a segno nella provincia di Frosinone, a San Giovanni Incarico, dove a una settantenne sono stati sottratti buoni postali per 25mila euro, fortunatamente recuperati e restituiti alla vittima.

Gli arresti

Oggi la banda specializzata in truffe agli anziani è stata sgominata con l’arresto di 10 persone, tutte legate a una famiglia napoletana che organizzava e coordinava i vari colpi. I componenti del gruppo, che operava tra la Campania e il basso Lazio, sono tutti residenti a Napoli: i militari hanno notificato complessivamente due arresti in carcere e otto ai domiciliari per il reato di associazione a delinquere finalizzata alle truffe ai danni degli anziani.

Le indagini

Sono oltre cinquanta - tra quelle compiute e quelle tentate - i raggiri individuati dagli investigatori, truffe che hanno fruttato agli indagati circa 100mila euro in contanti e circa 150mila in monili e oggetti d'oro sottratti a chi non aveva disponibilità di denaro contante. Le indagini, scattate nel 2021, hanno anche consentito di sventare diversi tentativi, di arrestare in flagranza sei componenti la banda e di denunciarne altri due. La banda era coordinata da una famiglia e ognuno dei componenti aveva il suo compito: c'era chi individuava le zone dove operare, chi selezionava le vittime e chi forniva telefoni e veicoli. Poi c'erano gli esecutori materiali.

La tecnica del parente in difficoltà

La tecnica era quella - consolidata - di fingersi telefonicamente un parente in urgente necessità di un aiuto economico. Se la vittima abboccava si presentavano gli esecutori materiali per completare il raggiro. A partire dal 2017 i carabinieri di Caserta e la Procura di Santa Maria Capua Vetere nell'ambito dei servizi tesi a il fenomeno hanno consentito l'emissione di circa 40 misure cautelari molte delle quali hanno portato a una condanna passata in giudicato.