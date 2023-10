Napoli, anziana si sente sola e chiama la polizia: gli agenti Salvatore e Luca passano per pranzo e le cucinano una pasta

Napoli, 11 ottobre 2023 – “Esserci sempre” e “vicini alla gente” sono gli hashtag scelti dalla Questura di Napoli per divulgare sui suoi canali social l’insolito servizio che due suoi poliziotti, gli agenti Salvatore e Luca, si sono trovati a svolgere lo scorso sabato mattina.

La chiamata alla polizia

Un servizio iniziato dopo una chiamata alla polizia di una signora anziana, una segnalazione che è sembrata una richiesta di aiuto. Abbastanza per gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale per decidere di eseguire un controllo e andare subito al domicilio indicato dall’anziana in via Monte di Dio, non distante da piazza del Plebiscito.

Un insolito servizio

All’arrivo dei poliziotti l’anziana, che si presentava in buona salute, li ha fatti accomodare in casa e a quel punto ha confidato di aver chiamato la polizia per parlare con qualcuno, perché sentiva di aver bisogno solo di un po’ di compagnia. In risposta gli agenti Salvatore e Luca hanno fatto presente alla signora che era l’ora di pranzo, un buon momento per stare in compagnia, e senza esitare si sono anche “messi in servizio” per prepararle un piatto di pasta al pomodoro “regalandole un sorriso”, conclude il post della Questura di Napoli.

