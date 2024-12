Napoli, 90enne disabile abbandonata per giorni dalla badante: era affamata

Napoli, 5 dicembre 2024 – Due giorni da sola, senza cibo e senza modo di comunicare con l’esterno: è l’incubo vissuto da una 90enne in sedia a rotelle di Casalnuovo di Napoli, abbandonata per due giorni dalla badante. I contatti con i figli erano organizzati da quest’ultima, pertanto l’anziana non aveva modo di parlare della situazione. Non c’erano cellulari o un telefono fisso.

Uno dei figli, allarmato dall’improvviso silenzio, ha chiamato i carabinieri. Gli agenti hanno trovato la donna – che ha compiuto 90 anni a maggio – sola e disorientata, nonché affamata. Si sono dunque precipitati a cucinare qualcosa con il poco che hanno trovato in frigo, per poi essere raggiunti dalla figlia dell’anziana, che è rimasta in sua compagnia.

La badante, originaria dell’Est Europa, non dà segnali da due giorni, e si sarebbe allontanata senza darne preavviso e senza apparente motivo. Sono partiti gli accertamenti per comprendere le eventuali responsabilità.