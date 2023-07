Napoli, l’antica tomba di un bambino emerge dagli scavi per la condotta dell’acqua: è in corso la datazione degli archeologi

Napoli, 20 luglio 2023 – Napoli continua a regalare sorprese e l’ultima è emersa dal sottosuolo del quartiere Soccavo dove, nel corso di uno scavo per la sostituzione di condotte idriche da parte di Abc (l’azienda comunale Acqua bene comune), sono tornati alla luce antichi manufatti, tra cui una tomba di un bambino. I lavori di recupero dell’antica struttura funeraria ad inumazione si stanno svolgendo sotto la supervisione e con la stretta collaborazione della Soprintendenza archeologica di Belle arti e paesaggio di Napoli.

Lo scavo archeologico

Lo scavo è in corso in via Giustiniano, nel quartiere Soccavo, zona occidentale della città. Lo scavo archeologico, iniziato la scorsa settimana, ha permesso di attribuire i frammenti riportati alla luce ad una struttura funeraria a inumazione del tipo 'a cappuccina', ovvero costituita da una copertura di tegole a doppio spiovente poggianti su di un letto deposizionale sempre in tegole di laterizio poste in piano. Secondo quanto spiegato da Marcella May, archeologa e antropologa fisica, "ad una prima indagine antropologica sembrerebbe che i resti rinvenuti al di sopra di esso, e non in connessione anatomica, siano da attribuire a un bambino morto all'età di circa 2-3 anni. Il letto di deposizione, adibito ad ospitare l'infante, potrebbe fungere contestualmente anche da copertura di una seconda inumazione sottostante, con struttura in cassa, contenente quasi certamente altri resti scheletrici ed eventuali elementi di corredo ad essi associati. Per definire in maniera più precisa e dettagliata l'epoca storica a cui risalgono i manufatti e per rispondere a domande relative alla tipologia funeraria e al rituale di deposizione saranno effettuate ulteriori indagini".

Una volta che i manufatti saranno recuperati, Abc ha dato la propria disponibilità a che siano custoditi nel Museo dello Scudillo.I reperti sono venuti alla luce nel corso di uno scavo per la sostituzione delle condotte idriche che era stato avviato in via Giustiniano nel mese di giugno e si sono palesati a pochi metri dalla conclusione dell'intervento.