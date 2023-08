Napoli, 21 agosto 2023 – Andrea Bocelli al Rione Sanità per inaugurare il Coro delle voci bianche di Napoli. Il famoso tenore ha lanciato un messaggio ai 42 piccoli cantanti napoletani: “Essere buoni vuol dire essere forti”. Il cantante è arrivato in città con la moglie e la figlia Virginia – “che ama molto Napoli, soprattutto dopo aver visto Mare fuori” – e lunedì prossimo darà il via alla prima stagione canora del progetto nato per aiutare i ragazzini in difficoltà.

Il coro, che è composto da 42 voci bianche tra i 6 e i 16 anni, è un progetto di ‘Abf Voice of Italy - Napoli’, sostenuto dalla Fondazione Bocelli. Il coro avrà sede nel nel cuore di Napoli, al Rione Sanità. La cerimonia di inaugurazione del coro si terrà il prossimo 28 agosto nella chiesa di Santa Maria della Maddalena di via dei Cristallini, con la partecipazione straordinaria di Andrea Bocelli.

Le parole di Bocelli

Bocelli ha parlato di musica, certo, ma anche di bontà. “Siccome siamo in una chiesa – ha detto ai bimbi il 64enne – rubo le parole a chi ha il diritto di parlare, Gesù. Ogni volta che faceva un miracolo congedava il miracolato dicendogli 'sii buono’. Cosa vuol dire essere buoni? Vuol dire essere forti”.

“Faccio un esempio. Pensate ad un giocattolo – ha continuato il tenore toscano – per distruggerlo ci vuole poco, basta prendere un martello. Quanto ci vuole per ricostruirlo? Tanta forza, abilità, intelligenza. Vedete come essere buoni è molto più difficile che essere cattivi? Da questa chiesa vi invito a perseguire la bontà che è il modo migliore per dimostrare a noi stessi e al mondo di essere forti”. Poi ha citato anche la musica partenopea e l’artista napoletano definisce come “tra i più grandi cantanti di sempre, Enrico Caruso”. E il monito per il futuro: “Voi avete una grande responsabilità, portare avanti questa immensa tradizione che questa città ha espresso”.

Perché il coro

La finalità del coro 'Abf Voices of Italy - Napoli’ è favorire l'emersione dei talenti. Un progetto attraverso il quale l'Andrea Bocelli Foundation intende valorizzare le risorse del territorio per realizzare un nuovo spazio educativo, aperto e inclusivo. Attraverso la possibilità di sperimentare e coltivare le proprie attitudini grazie alla musica e al canto, e grazie al team multidisciplinare formato da educatori, psicologi e musicisti locali - formati e coordinati a livello internazionale da Abf - il progetto vuole così restituire ‘la voce’ a bambini e ragazzi, ma anche rappresentare una concreta possibilità di crescita professionale per i giovani del territorio.

La Fondazione San Gennaro

Il coro avrà sede ai ‘Cristallini 73’ del Rione Sanità, spazio messo a disposizione dalla ‘Fondazione di Comunità San Gennaro, ed è composto da 42 coristi di età compresa tra i 6 e 16 anni, provenienti da famiglie che vivono nel territorio. “La Fondazione San Gennaro – dice il presidente Pasquale Calemme – a nome della comunità locale, delle organizzazioni e delle famiglie del territorio, esprime una profonda gratitudine e una gioia grande per l'inizio di questo nuova esperienza. La scelta e l'impegno di Abf qui nel Rione Sanità rafforza il cammino di una comunità che ha puntato ad uno sviluppo centrato sulla forza trasformativa della cultura, sull'empowerment educativo e la tessitura di legami ispirati dalla fiducia e dall'apertura accogliente”.