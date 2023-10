Napoli, allarme bomba in piazza Municipio: intervento degli artificieri per un trolley incustodito

Napoli, 30 ottobre 2023 – È scattato l'allarme bomba, questa mattina, per un trolley incustodito in piazza Municipio, nel centro di Napoli. La valigia sospetta era nei pressi della Fontana del Nettuno e l’area è stata sgomberata e recintata per sicurezza e per permettere agli artificieri di poter intervenire.

A scopo precauzionale, gli artificieri hanno previsto di far brillare il trolley, un’operazione che ha richiesto una temporanea chiusura dei passaggi nell'area di piazza Municipio, per evitare eventuali problemi di ordine pubblico.

A dare notizia della valigia abbandonata è stato il Comune. La presenza dell'oggetto incustodito ha fatto scattare l'allarme. Nel corso delle operazioni è poi sopraggiunto sul posto una persona che si è detta proprietaria del trolley che è quindi stata identificata dagli agenti.

