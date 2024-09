Agguato a Scampia, un 29enne ucciso a colpo di pistola mentre era dal barbiere

Napoli, 8 settembre 2024 – Freddato a colpi di pistola mentre era dal barbiere. È morto così il 29enne Camillo Esposito, vittima dell'agguato avvenuto nella tarda serata di ieri a Scampia, periferia nord di Napoli.

Il killer è entrato nel negozio di in via Ghisleri e ha aperto il fuoco, sparando diversi colpi. Poi è fuggito a bordo di un'auto su cui lo attendeva un complice. Camillo Esposito aveva precedenti penali per rapina e porto abusivo di armi, elementi che farebbero pensare a un regolamento di conti.

Sull'agguato indaga la squadra mobile di Napoli. Le indagini dovranno chiarire il contesto all'interno del quale è maturato l'omicidio. Non sia esclude che il 29enne possa essete rimasto vittima di un agguato di stampo camorristico.