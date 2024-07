Aggredisce medici all’ospedale Maresca di Torre del Greco: era in disaccordo con le dimissioni del fratello

Napoli, 14 luglio 2024 – Aggressione all’ospedale Maresca di Torre del Greco (Napoli) attorno alla mezzanotte di oggi. La violenza è stata commessa su tre sanitarie e due guardie giurate da parte del parente di un paziente dimesso. A denunciare l’accaduto è stata la pagina social ‘Nessuno tocchi Ippocrate’. Il nosocomio è già salito alla cronaca per episodi del genere in passato.

Ad aver fatto scattare la rabbia dell’aggressore è stata la decisione del personale medico di dimettere il fratello, ricoverato in stato di agitazione psicomotoria. Secondo lui, invece, il congiunto sarebbe dovuto essere trattenuto nella struttura. Al rifiuto degli esperti, l’uomo si è scagliato contro i medici e contro le guardie giurate accorse in loro soccorso. Il caos generato è stato tale da obbligare la direzione a chiudere temporaneamente il pronto soccorso, salvo per coloro che sarebbero arrivati in codice rosso.

"È essenziale che i pronto soccorso siano vigilati dall'Esercito in antisommossa”, ha commentato Giuseppe Alviti, presidente dell’Associazione guardie particolari giurate, che auspica che ciò possa fungere da rinforzo ai vigilantes.