Aggredita dal marito, una 60enne muore in ospedale dopo due mesi di agonia. Il 70enne è accusato di omicidio

NapoliAggredita dal marito, una 60enne muore in ospedale dopo due mesi di agonia. Il 70enne è accusato di omicidio
16 ott 2025
REDAZIONE NAPOLI
Olena Georgiyivna Vasyl'yeva era stata colpita alla testa con un attrezzo da carpentiere, riducendola in fin di vita. È successo a Somma Vesuviana, nel Napoletano

Napoli, 16 ottobre 2025 – È morta in ospedale dopo due mesi di agonia la 60enne Olena Georgiyivna Vasyl'yeva, la donna aggredita dal marito al culmine di una lite. Il decesso è avvenuto oggi al Camaldoli Hospital di Napoli. 

La violenza è accaduta a inizio agosto a Somma Vesuviana, nel Napoletano. L’uomo, un 70enne, colpì la moglie alla testa con una mazzuola da carpentiere, riducendola in fin di vita. Poi chiamò i carabinieri sostenendo che la donna fosse rimasta vittima di un tentativo di rapina.

Il marito, che al momento dell'arresto finì in carcere per tentato omicidio, ora sarà accusato di omicidio.

Secondo la ricostruzione, al termine di una lite per futili motivi, l'uomo avrebbe colpito la consorte alla testa con un attrezzo da carpentiere, procurandole lesioni gravissime. Per questo motivo, nel corso di indagini coordinate dalla Procura di Nola, i carabinieri di Castello di Cisterna fermarono il 70enne dopo la sua confessione. L'arma del delitto fu ritrovata in un deposito attrezzi.

