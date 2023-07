Afragola, sparatoria nel rione Salicelle: trovati 20 bossoli di pistola

Napoli, 28 luglio 2023 – Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi nella notte nel Rione Salicelle di Afragola, in provincia di

Napoli. Trovati a terra 20 bossoli calibro 9, segno forse di una sparatoria intimidatoria o di una stesa mancata. È successo intorno all'una di questa notte nel Napoletano.

I carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti per una segnalazione di colpi d'arma da fuoco. I militari della sezione rilievi del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno effettuato il sopralluogo e hanno trovato a terra 20 bossoli calibro 9. Indagini in corso: gli inquirenti stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona per cercare di risalire alla persona, o alle persone, che hanno sparato. Non è chiaro se i bossoli siano stati trovati davanti a qualche locale o sotto l’abitazione di qualche persona legata ai clan.