Aerotech Academy, i super esperti si formano a Pomigliano D'Arco: nuovo bando, 55 posti per giovani laureati

Napoli – Si formano in Campania gli esperti in aerotech. È arrivata al traguardo la quinta edizione dell’Aerotech Academy presso il centro di eccellenza per la formazione e l’innovazione tecnologica di Leonardo a Pomigliano D'Arco. Contestualmente, è stato pubblicato il bando di selezione per la sesta edizione, che prevede 55 posti disponibili per giovani laureati interessati a intraprendere un percorso formativo d’eccellenza nel settore aerospaziale.

Già formati 150 studenti

Dall’avvio del progetto, l’Aerotech Academy ha diplomato complessivamente in Campania 150 studenti. Leonardo ha già assunto 98 diplomati delle prime quattro edizioni nel sito campano, impiegandoli prevalentemente nei settori chiave dell’azienda: ingegneria di progettazione, ingegneria industriale, qualità, logistica, procurement, risorse umane e altre funzioni strategiche.“L’Aerotech Academy rappresenta un modello virtuoso di formazione integrata tra industria e università, capace di generare competenze specialistiche fondamentali per affrontare le sfide tecnologiche del futuro,” ha dichiarato Stefano Bortoli, Managing Director della Divisione Aeronautica di Leonardo. “È un investimento concreto” ha continuato “sull’innovazione e sulle persone, che contribuisce allo sviluppo del territorio e al rafforzamento della filiera industriale, creando valore non solo per Leonardo ma per tutta la Campania e, ancora, per tutto il sistema Paese".

L’intesa con l’Università di Napoli

L’Aerotech Academy è realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II e rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra impresa e mondo accademico. Il programma prevede un percorso formativo d’eccellenza, in lingua inglese e si articola su nove mesi a tempo pieno: cinque mesi di formazione in aula presso l’Aerotech Campus di Leonardo, dedicati alla ricerca avanzata e alla formazione superiore nel settore aerospaziale; e quattro mesi di project work in cui gli studenti affrontano e sviluppano case study basati su esperienze professionali reali, promuovendo l’analisi, l’applicazione e l’evoluzione di soluzioni innovative.

La collaborazione con l'Università

Le attività formative, riconosciute ufficialmente dall’Università di Napoli, sono erogate da professori universitari ed esperti Leonardo e si rivolgono a studenti in possesso di almeno una laurea triennale, selezionati tramite apposito bando.Il programma didattico si sviluppa su contenuti all’avanguardia e multidisciplinari, suddivisi nei seguenti capitoli tematici: Aerostructures core technologies and beyond, capitolo all’interno del quale si affrontano materie come Materiali Innovativi, Processi produttivi innovativi, Progettazione aerospaziale, Analisi Strutturale e Certificazione Aerospaziale; il capitolo Automation, Industry 4.0 and Digital che comprende materie come l’Automazione per applicazioni industriali, Intelligenza Artificiale e trasformazione digitale, Ingegneria industriale; ed infine il capitolo New Generation, dove gli studenti affrontano tematiche legate alla Propulsione elettrica ed ai sistemi elettronici, ai Sistemi Autonomi e senza equipaggio ed infine alla Sostenibilità.