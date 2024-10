Acerra, restituito il cagnolino rubato alla 12enne disabile. La telefonata al padre: “Siamo ladri, ma onesti”

Napoli, 1 ottobre 2024 – Anche i ladri hanno un cuore. Il piccolo Maui – il cagnolino rubato dai topi d’appartamento ad Acerra, nel Napoletano – è stato restituito alla sua proprietaria: una 12enne disabile, costretta sulla sedia a rotelle da una malattia genetica.

Dopo i disperati appelli in rete di papà Rosario, diventati subito virali, ieri sera è arrivata una telefonata anonima: “Siamo ladri, ma onesti”. E la ragazzina ha potuto riabbracciare il cagnolino, la sua unica compagnia nella lunghe giornate in casa.

Il furto del cagnolino

Il cane era stato rubato sabato scorso durante un furto in casa. Mentre la famiglia era uscita per fare una passeggiata, i ladri sono entrati nell’appartamento facendo razzia di oggetti preziosi. E nella fuga si sono portati via anche lo spitz tedesco. Ieri sera, una telefonata anonima con la quale i ladri alla famiglia annunciavano di aver lasciato il cane vicino cancello.

La telefonata: “Siamo ladri, ma onesti”

“Hanno detto, con accento straniero, che lo restituivano per la bambina – ha raccontato Rosario, il padre della 12enne – hanno detto 'hai visto siamo ladri, ma onesti'. Si è mossa l'Italia per mia figlia Miriam, perciò l'hanno reso. Grazie di cuore a tutti, mia figlia sta piangendo dalla felicità".