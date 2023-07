Acerra, l’inchino della Madonna davanti alla casa del boss: “Sono un camorrista e vado a sparare a viso scoperto”

Acerra (Napoli), 17 luglio 2023 – L’inchino Madonna al boss durante la processione del paese e la dedica del cognato: “Sono un leone grazie a te”. È tutto documentato dalle immagini delle telecamere nascoste dai carabinieri e dalle intercettazioni telefoniche raccolte durante le indagini sul traffico di droga di Acerra, nel Napoletano, dove due clan hanno fatto cartello per lo smercio della droga. È un altro tassello emerso subito dopo l’arresto di 17 persone e altre quattro misure cautelari emesse dal gip di Napoli al termine delle indagini che hanno decapitato i clan Andretta e Avventurato: guidati, secondo gli inquirenti, dai boss Salvatore Andretta e Bruno Avventurato, oggi entrambi destinatari di misure cautelari emesse.

L’inchino della statua

La parata religiosa per le vie di Acerra fa tappa nella corte della casa di Andretta. I ‘battenti’, come sono chiamate in città i figuranti della processione per la Vergine, vestiti di bianco con una fascia trasversale azzurra e una cintura rossa legata alla vita, entrano nel cortile del boss con la statua della Madonna. E lui – affacciato dal terrazzo insieme con il fratello, il figlio e il cognato – dirige il gruppo, indicando il punto dove la processione si deve fermare per eseguire l'omaggio. È la scena ripresa dalle telecamere nascoste dagli inquirenti durante la processione della Madonna dell'Arco del 30 gennaio 2022. L’inchino è stato ordinato, e ottenuto, dal boss Salvatore Andretta davanti alla sua abitazione.

Il cognato del boss: “Sono un leone grazie a te”

“Io sono l'amante tuo...mi atteggio di brutto in mezzo alla via, sono un leone a causa tua... sono un personaggio, mi rispettano tutti, mi guardano tutti”. Essere parente del boss Salvatore Andretta, capo dell'omonimo clan di Acerra gli conferiva lustro e lui, il cognato del boss, lo sottolinea in una conversazione captata dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna che oggi, al termine di indagini coordinate dalla Procura di Napoli, hanno decapitato due famiglie malavitose di Acerra: il clan Andretta e Avventurato.

Il boss: “Vado a sparare a viso scoperto”

Le due organizzazioni malavitose, sebbene distinte, sono legate da una sorta di alleanza. Salvatore Andretta – oggi detenuto, ma che nel 2022 pretese l'inchino durante una processione religiosa, come documentato dai carabinieri – ostenta il suo potere criminale in più occasioni durante le indagini coordinate dalla Dda. Per esempio quando, parlando con il figlio, si definisce “un camorrista” pronto ad agire in prima persona qualora qualcuno denunciasse i suoi che stavano chiedendo il pizzo ai cantieri: “Io faccio il camorrista ad Acerra, ma se quelli vanno là (sui cantieri)… e li vanno a denunciare... a denunciare i compagni miei… li vado a sparare a viso scoperto”.