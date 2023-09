Napoli, accoltellato a scuola: 15enne sferra un fendente alla gamba di un compagno durante una lite

Napoli, 20 settembre 2023 – Accoltellamento in una scuola di Napoli dove un ragazzo di 15 anni stamattina, verso le 11.30, è rimasto ferito a una gamba. L'aggressione è avvenuta durante una lite tra coetanei nell'Istituto Marie Curie, nel quartiere di Ponticelli in via Argine: durante il diverbio uno dei due ragazzini ha sferrato un fendente con il coltello contro il compagno.

L’aggressione

La polizia è stata chiamata dopo che il minorenne era stato ferito con un fendente a una gamba. Il 15enne perdeva molto sangue ed è stato portato all’ospedale del Mare dove gli sono stati applicati alcuni punti di sutura: non è in gravi condizioni. Indagini in corso per appurare la dinamica dell’aggressione. Gli inquirenti stanno sentendo docenti e studenti e cercando eventuali immagini da impianti di videosorveglianza.