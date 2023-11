Napoli, la denuncia di una 18enne dopo la movida nei Quartieri Spagnoli: “Violentata in auto da due ragazzi”

Napoli, 21 novembre 2023 – Violentata da due giovani dopo aver trascorso il sabato sera nei Quartieri Spagnoli di Napoli. Lo ha denunciato una ragazza di 18 anni che, domenica scorsa all’alba, si è presenta dai carabinieri raccontando di essere stata stuprata in un'auto da due ragazzi al termine di una serata trascorsa con le amiche nella movida del centro storico napoletano. Dell'episodio riferiscono stamattina Il Mattino e l'edizione napoletana di Repubblica. La procura di Napoli ha aperto un fascicolo per violenza sessuale, al momento, contro ignoti.

La denuncia

La giovane, residente nella provincia di Napoli, si è presentata dai militari all'alba di domenica in compagnia delle stesse due amiche con le quali si era recata la sera nei Quartieri Spagnoli. Le tre ragazze hanno raccontano di aver incontrato due ragazzi, poco più grandi di loro, con i quali hanno trascorso del tempo in un locale. Successivamente una delle ragazze si è allontanata con uno dei due in un’auto, ma nella vettura si è presentato anche un altro giovane: entrambi hanno abusato della 18enne nonostante le richieste di smettere e i tentativi di divincolarsi. Gli inquirenti hanno sequestrato i vestiti della giovane per svolgere le prime verifiche e ricercare tracce del Dna dei due giovani di cui non è stata fornita una descrizione sufficientemente dettagliata per poterli identificare. La procura di Napoli ha avviato un’inchiesta per l’ipotesi di reato di violenza sessuale contro ignoti.

Per iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui