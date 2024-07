Jannik Sinner alle Olimpiadi: l’azzurro ha la febbre, in Francia forse giovedì

Jannik Sinner ritarderà di qualche giorno il suo arrivo in Francia per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il tennista azzurro, numero uno del ranking ATP, ha la febbre e per questo non partirà oggi per recarsi nella capitale francese ma dovrebbe invece arrivare direttamente nella giornata di giovedì. Questo costringerà l’atleta di Sesto Pusteria a rivedere i suoi piani di preparazione per il torneo olimpico. Sinner dovrebbe arrivare così in Francia direttamente il 25 luglio, giorno in cui sono previsti anche i sorteggi per il tabellone del torneo che prenderà il via invece nella giornata di sabato 27 luglio. Ieri sono state definite le teste di serie per il tennis alle Olimpiadi di Parigi. L’italiano è l’uomo da battere, non solo per la sua posizione nel ranking ATP ma anche perché sarà numero uno nel tabellone dei Giochi. Al n. 14 invece Lorenzo Musetti che finirà dall’altra parte del tabellone e potrebbe incontrare Sinner non prima della semifinale. Per l’altoatesino però non mancheranno le insidie, a partire dal Carlos Alcaraz, al pari di Alexander Zverev mentre l’azzurro potrebbe incontrare soltanto in finale il serbo Novak Djokovic. Tra l’altro fu proprio il tedesco di origini russe a mettersi al collo la medaglia d’oro a Tokyo 2020 sconfiggendo Karen Chachanov dopo che Nole aveva invece visto scivolare via il bronzo dopo la sconfitta contro Pablo Carreño Busta nella finalina. L’elenco completo delle teste di serie a Parigi 2024 1. Jannik Sinner, 2. Novak Djokovic, 3. Carlos Alcaraz, 4. Alexander Zverev, 5. Daniil Medvedev, 6. Alex de Miñaur, 7. Hubert Hurkacz, 8. Casper Ruud, 9. Taylor Fritz, 10. Stefanos Tsitsipas, 11. Tommy Paul, 12. Ugo Humbert, 13. Holger Rune, 14. Lorenzo Musetti, 15. Sebastián Báez, 16. Felix Auger-Aliassime. In campo femminile invece le speranze azzurre di medaglia saranno risposte in Jasmine Paolini che dopo la finale Wimbledon punterà a fare del suo meglio anche sulla terra del Roland Garros per queste Olimpiadi. Paolini sarà testa di serie numero 4 nel tabellone ai Giochi di Parigi.