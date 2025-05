Yachtman Club. Caucciù. Il ’gommino’ che fa la differenza

Lo stile dello Yachtman Club Tachymeter di Paul Picot si rinnova nel 2025 e si alleggerisce al polso.

Un orologio sportivo a elevata vocazione sportiva si immagina solitamente con il suo bracciale in metallo, negli ultimi anni integrato alla cassa a creare un corpo unico. Il trend del cinturino in caucciù è ormai un settore a parte e quasi tutti i modelli

si sono adeguati proponendo la loro versione con ’gommino’,

è questo il termine più in uso ultimamente tra gli appassionati. Il nuovo Yachtman Club Caucciù si inserisce con la sua innata eleganza e discrezione in questa nicchia di mercato. Considerate le dimensioni generose di 42,5 mm di diametro cassa il cinturino in gomma naturale porta

il peso totale al polso da 198 gr a 115 gr.

Il cinturino in caucciù naturale ha una estrema morbidezza e resistenza che lo rende ideale per l’uso sportivo in ambiente acquatico e marino avendo anche una eccellente resistenza alla salinità dell’acqua. Testimonial dell’orologio Alberto Leghissa, Skipper di Anywave vincitore di categoria – 6°assoluto – alla Barcolana 54. Il cinturino è disponibile solo in nero; la fibbia è personalizzata,

rettangolare con ardiglione. Il nuovo Tachymeter con la sua forma solida e definita è una decisa dimostrazione di carattere, di chi lo ha concepito certo ma anche di coloro che lo scelgono come compagno di avventure e quotidianità sapendo allontanarsi dai luoghi comuni.