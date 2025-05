Wyler Vetta. Quattro ruote nella leggenda

Per il terzo anno consecutivo, Wyler Vetta ha affiancato il suo nome a una delle più affascinanti manifestazioni sportive. É stato lo sponsor della XVI Rievocazione Storica Coppa Milano-Sanremo, unendo così la sua tradizione orologiera alla velocità e all’eleganza delle quattro ruote. Per celebrare questo connubio e rendere omaggio alla storica corsa, la Maison ha realizzato una nuova edizione limitata del celebre orologio Jumbostar Crono, disponibile in soli 100 esemplari numerati.

"Siamo profondamente orgogliosi di questa collaborazione, grazie alla quale portiamo in pista i nostri valori legati al rispetto della tradizione e all’eleganza – ha dichiarato infatti, Beppe Ambrosini, partner e senior advisor di Wyler Vetta –. Il pubblico ha accolto molto positivamente la nuova collezione legata alla Milano- Sanremo, da tre anni questi segnatempo sono al centro dell’attenzione degli appassionati di auto e orologi".

Jumbostar Crono Milano-Sanremo, rigorosamente Swiss Made, si distingue per la sua cassa in acciaio satinato del diametro di 40 mm e uno spessore totale di 12,6 mm compreso il vetro. La corona per la regolazione di ore e minuti si trova a ore 3, mentre a ore 10 è collocata la caratteristica corona che aziona il rehaut girevole graduato, contrassegnato da indici e numeri arabi. Il quadrante, nella sofisticata tonalità British Green, richiama l’iconico stile delle automobili d’epoca e ospita una scala tachimetrica con numeri arabi su uno sfondo metallic gold più il logo Wyler Vetta.

Le ore sono scandite da indici generosi, arricchiti con SuperLuminova per una visibilità ottimale, così come le lancette di ore e minuti, mentre la lancetta dei secondi aggiunge un tocco di personalità con il suo colore rosso acceso. I contatori del cronografo che segnano i secondi e i minuti sono decorati in metallic gold e posizionati rispettivamente a ore 3 e 9, mentre a ore 6, spicca un particolare dedicato alla Coppa Milano-Sanremo: due coupé d’epoca degli anni ’30, dall’inconfondibile design aerodinamico e slanciato, in rosso e verde.

Il vetro zaffiro bombato antiriflesso, che protegge la cassa, esalta ulteriormente il look retrò dell’orologio, rendendolo un vero e proprio omaggio al mondo dei gentlemen driver. Pensato per resistere nel tempo proprio come la corsa che celebra e per accompagnare chi lo indossa in qualsiasi avventura, Jumbostar Crono Milano-Sanremo si avvale dell’esclusivo il calibro automatico ETA 2894, che vibra a 28.800 alternanze/ora e garantisce una riserva di carica di 42 ore, ed è impermeabile fino a 100 metri.

Ulteriore atout, il fondello a vite che accoglie il numero progressivo dell’edizione limitata, il logo Wyler Vetta e la grafica esclusiva della XVI Rievocazione storica Coppa Milano-Sanremo, con i profili stilizzati delle automobili d’epoca. Virile e sofisticato, infine, il cinturino in pelle Mohawk marrone chiaro, in perfetto accordo con lo stile del segnatempo e capace di evocare lo spirito dei piloti del passato coniugando la tradizione orologiera di Wyler Vetta e il fascino della competizione automobilistica.

Marina Santin