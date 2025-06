WP Lavori in corso. Otto brand iconici per l’uomo di oggi

di Marina Santin

Wp Lavori in corso è presente a Pitti Immagine Uomo con otto brand. Iniziamo da Baracuta, un marchio di eredità britannica noto per l’iconica giacca G9 Harrington. Unendo artigianato autentico ed energia contemporanea, mantenendo la sua eredità, per la SS26, esplora l’anima rustica della Gran Bretagna, gettando uno sguardo sui codici più eleganti e inaspettati delle sottoculture, sdrammatizzando gli abiti formali.

Tra i protagonisti della collezione spiccano: Washed twill pack, capi in twill lavato con tessuti perfettamente bilanciati nei pesi, per offrire comfort e traspirabilità e una palette colori interessante grazie agli effetti del lavaggio, dal look vissuto; Denim pack, una novità per il brand, con il denim proposto per la prima volta su pant e overshirt; Polo pack, il mondo delle polo, declinate in diversi materiali, finiture, pesi, dettagli e colori; e Gavin Watson collaboration project, una collezione nata da un progetto speciale in collaborazione con il fotografo Gavin Watson.

A partire dalla SS26, WP Lavori in corso sarà distributore esclusivo per l’Europa di Universal Overall, marchio di abbigliamento da lavoro di Chicago, fondato nel 1924. Per la SS26, i temi chiave sono ’Vintage’ e ’Dig’ e, insieme, rappresentano una filosofia di scoperta, non solo di stile, ma di valore, storia e scopo, e un invito a guardare oltre la superficie e riscoprire le gemme nascoste della storia della moda. Arriva dalla Tasmania, Blundstone, che, dal 1870, realizza calzature robuste, costruite per durare. Per la SS26 sceglie un’ispirazione gioiosa ed espande la sua gamma con tre nuovi stili: i sandali Aerocork™, leggeri e flessibili, zoccoli e stivali Chelsea.

Filson, fondato nel 1897 a Seattle e noto per pezzi leggendari come l’iconica Mackinaw Cruiser e il pionieristico Tin Cloth, oggi, è sinonimo di capi senza tempo che incarnano autenticità, utilità e artigianato americano. La collezione SS26 si ispira alla tradizione della Ballard Boat Building, importante centro di produzione di barche da pesca, e celebra l’artigianato, la robustezza e lo spirito di avventura. Grande ricerca quindi, per i materiali, come gli innovativi Ripstop pigment-dyed e Drywax leggero di British Millerain, pensati per resistere alle intemperie senza pesare troppo. In primo piano, la Giacca Journeyman, che, disponibile in vari tessuti, unisce funzionalità e stile.

Arriva dagli States, da Brooklyn, anche Spiewak. Fondato nel 1904 per fornire abbigliamento da lavoro ai lavoratori portuali, è un brand originale di New York City, profondamente radicato nel tessuto industriale e culturale della città. Dall’estrazione di capi nati per le forze militari e di polizia alle innovazioni pionieristiche come Titan Cloth negli anni ’60, Spiewak allea funzionalità e stile streetwise.

Americano anche BD Baggies. Nato nel 1919 a New York, ha ridefinito la camicia casual con un approccio rilassato ed elegante. Mixando l’eredità della costa orientale e la moderna versatilità, oggi, firma camicie che incarnano autenticità e cool americano. Infine, un brand british iconico, Barbour. Per l’estate ’26 cede alla tentazione del colore – arancione, giallo, fucsia, rosa e verde – per dipingere una collezione che accoglie eleganti polo, pantaloni, cappellini e le tradizionali giacche.