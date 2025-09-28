Voglia di semplicità. Vestaglie come abiti da sera. La grazia dei tessuti leggeri

Un evento da film accende i riflettori sulla moda milanese: Meryl Streep e Stanley Tucci – alias Miranda Priestly e Nigel – appaiono alla sfilata Dolce & Gabbana, trasformando la passerella in un set da sequel de Il Diavolo veste Prada. Protetti dai bodyguard, i due attori arrivano a pochi minuti dall’inizio, sedendosi accanto a Naomi Campbell e Michele Morrone, proprio di fronte ad Anna Wintour in persona. La scena fonde realtà e finzione sotto gli occhi increduli degli invitati: Streep, impeccabile nel trench di vinile color cipria, assiste impassibile, concedendo solo qualche cenno di approvazione, immersa nei panni della direttrice di Runway.

A giudicare dai temi emersi, la protagonista è stata la semplicità, declinata in forme ironiche, raffinate e concettuali. D&G giocano sull’ironia, trasformando il pigiama, già sdoganato per l’uomo – in un pezzo da gran soirée per la collezione p/e 2026, “PJ Obsession”. Seta, pizzo e vestaglie diventano abiti da sera, mentre la genuinità estrema si fa statement opulento: il “less is more” si ribalta in “less is luxe”, che Miranda Priestly avrebbe approvato, soprattutto davanti a pigiami decorati e camicie a righe, e un cenno complice al celebre ceruleo. Presentarsi a un evento mondano in quello che sembra un pigiama è in realtà una dichiarazione di sicurezza sartoriale. Non c’è bisogno di lustrini o corsetti per catalizzare l’attenzione: il vero lusso è la libertà di scendere in pigiama e risultare impeccabili.

Maximilian Davis per Ferragamo, disegna silhouette svettanti con verticalità gotica, richiamando le navate di una cattedrale, intrecciate però allo spirito frizzante dei ruggenti anni Venti. I cappotti e gli abiti presentano tagli netti e allungati, austeri nella loro pulizia formale; sotto spunta talvolta un dolcevita di seta sottile che accarezza la figura senza distrarre. La palette predilige toni preziosi ma sobri: satinati oro e bronzo accanto a nuance neutre, che evocano i fasti Art Déco con moderazione contemporanea. Dettagli d’epoca come frange e trasparenze si mescolano a un rigore moderno: la seduzione c’è, ma sussurrata, nascosta magari in un inserto di pizzo segreto all’interno di una giacca o lungo l’orlo di una gonna. Ferragamo dimostra che la semplicità non annulla l’emozione, anzi la dosa: ogni elemento – dal collo alto di una maglia leggera al riflesso metallico di un tessuto – serve a costruire un’immagine dove nulla è superfluo.

Ermanno Scervino reinventa il sogno leggero: abiti eterei di chiffon “a petalo d’iris”, pizzi e uncinetti che sbocciano e perfino la nappa diventa soffice come una nuvola al tramonto, su delicate sfumature di rosa cipria. La complessità tecnica si sublima in una impressione di grazia, ogni cucitura studiata perché nulla stoni e tutto appaia naturalmente magico – qui il romanticismo si misura in milligrammi di leggerezza.

La sublimazione diventa invece mantra da Ferrari con Rocco Iannone: in una scenografia asettica, la passerella evolve dal bianco puro al rosso Ferrari, come se ogni look fosse un elemento chimico in trasformazione. Toglie, alleggerisce, elimina ogni fronzolo per mettere a fuoco la forma e la funzione: nasce la gonna-camicia, ibrido per chi nella vita vuole essere pronto a tutto senza mai smettere di correre (o sfrecciare). La collezione è un crescendo, tra abiti allungati, camicie fluide, pelle, denim e un finale in argento liquido che avrebbe fatto sorridere perfino Mendeleev, l’inventore della tavola periodica degli elementi.

Tra gli esordi più attesi, quello di Louise Trotter da Bottega Veneta segna un capitolo di sobrietà sofisticata. La maison veneta ha costruito il proprio Dna sul concetto che “il lusso non ostenta, sussurra“: niente loghi appariscenti, materie prime eccellenti e design che parlano sottovoce. Prima donna al timone del brand, ha raccolto questa eredità di eleganza discreta infondendo una gioiosa ribellione creativa. In passerella la sua prima collezione rivela una sensualità sottotraccia, le texture ricche – frange leggere, intrecci inediti, pellami liquidi – hanno dato movimento lirico ai capi, pur restando nel solco di un’estetica pulita. La palette unisce i tipici neutri Bottega (beige, cuoio, nero) a tocchi metallici e colori saturi ben calibrati. Anche gli accessori parlano la lingua della funzionalità elegante: la nuova borsa “Veneto”, morbida e oversize con l’iconico intrecciato, è già candidata a it-bag perché unisce stile e praticità (ci sta persino il laptop, notano gli insider).

Laura Biagiotti, spegne i riflettori sulle muse e accende quelli sull’essenziale. Nel Chiostro del Piccolo Teatro Grassi, il richiamo a Calvino – Il barone rampante – non è citazione, ma una postura di sguardo: dall’alto si vede meglio cosa scartare. La “Futurfarfalla” di Balla – opera del pittore futurista che ispira il défilé – si aggiorna e si alleggerisce: le ali si posano su giacche, caftani, tubini, perché il vero volo lo fanno tessuti naturali e impalpabili, tagli ariosi, maglierie strutturate che segnano senza costringere. Lampi arancio e blu elettrico vibrano sui trench estivi, poi un finale in bianco e nero restituisce il senso: spogliarsi dell’ornamento per tenere l’essenza luminosa. Calvino avrebbe sorriso; Miranda pure. Ma senza mostrarlo.