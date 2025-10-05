Vivienne Westwood alla siciliana

Qualcuno crede nella reincarnazione? Andreas Kronthaler sì: prima soldato romano, poi regina di Francia. Oggi, semplicemente sé stesso. La collezione Vivienne Westwood Primavera/Estate 2026, intitolata “Boudoir“ come la nuova fragranza della maison, è un ritorno alla verità interiore: un boudoir dell’anima, dove ci si spoglia del rumore del mondo. I drappi delle vecchie tende diventano abiti; i tessuti dei mercatini italiani si mescolano a stampe iconiche e scarti riutilizzati. Tutto è vissuto, semplice, già amato: pelli traforate come pizzi, ricami dimenticati nei cassetti, una sensualità domestica e malinconica. Dalla sua casa milanese all’estate siciliana, Kronthaler cattura lo spirito del Mediterraneo — imperfetto e pieno di sole — e lo porta all’Institut de France, dove tra girasoli e un ombrello di Cherbourg sfilano eleganza e anarchia. Sul finale, la sinfonia Jupiter di Mozart: un inno alla speranza. E a Vivienne.

Afferma Andreas Kronthaler, direttore creativo della maison e vedovo della fondatrice: "Il boudoir è uno spazio privato e segreto, senza continue distrazioni. È quello spazio in cui sei più vicino a te stesso. La collezione è nata osservando il design dei drappi di vecchie tende, traducendoli in capi da indossare. Mi sono innamorato di questi tessuti tipici italiani che puoi trovare ovunque nei mercati, li abbiamo combinati con delle stampe iconiche della maison, riutilizzando tessuti di scarto. Quest’estate ho trascorso del tempo su un’isola siciliana: più di ogni altra cosa volevo catturare lo spirito del Mediterraneo".

In passerella anche due splendide veterane degli show più spettacolari della moda internazionale: Heidi Klum, che ha concluso il défilé e la “nostra” Simonetta Gianfelici, romana, che è stata musa e angelo ispiratore di Thierry Mugler negli anni Ottanta.

Antonio Mancinelli