Victoria, la futura regina di Svezia che veste low cost

Milano, 23 agosto 2023 – Victoria della dinastia Bernadotte è la principessa ereditaria del trono di Svezia. È la primogenita del re Carl XVI Gustaf e della regina Silvia (Silvia Renate Sommerlath, ex hostess). Festeggia il compleanno il 14 luglio. In quel giorno, infatti, nel 1977 Victoria è nata a Stoccolma. Ha due fratelli: Carl Philip e Madeleine.

Successo

Tra le future regine contemporanee, Victoria di Svezia è una delle più amate perché ha sempre mostrato sensibilità e apertura, unite a un forte senso del dovere. È molto apprezzata dai suoi sudditi, ma anche dalle altre dinastie reali e da molte persone comuni grazie alla sua modernità, al suo impegno nel campo della beneficenza e alle sue numerose attività in vari settori. La principessa svedese ha studiato in America e successivamente in Francia. Oltre alla sua lingua natale, parla francese, inglese, tedesco e spagnolo. Seria e disciplinata, ama la cultura e, in linea con l’educazione di una futura sovrana, essendo prima in linea di successione, è stata sottoposta anche a un addestramento militare.

Problemi alimentari

Quando non aveva nemmeno vent’anni, Victoria di Svezia si è trovata a lottare contro i disturbi alimentari. Il fatto di essere costantemente esposta ai riflettori e alle critiche dei mass media non l’ha aiutata. Anche per quello, nel 1997, i genitori hanno mandato la figlia negli Stati Uniti, affinché potesse studiare nella prestigiosa università di Yale, ma anche perché potesse godere di maggiore privacy e farsi seguire in una clinica specializzata nei problemi dell’alimentazione. Successivamente, quando è stata meglio, Victoria ha voluto raccontare il suo periodo buio per sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto a quel malessere: “Mi odiavo. Era come se non esistessi”, ha detto la principessa. “Mi sentivo come un treno che correva a tutta velocità verso il vuoto. L'unica cosa su cui sapevo di avere il controllo era il cibo che mangiavo”. È stato difficile anche superare la rottura col fidanzato Daniel Collert, rampollo dei banchieri della Swedbank.

L’incontro con Daniel Westling

Rientrata in patria, Victoria, accogliendo il suggerimento della sorella Madeleine, si è iscritta in palestra a Stoccolma. Lì ha conosciuto l’allenatore Daniel Westling. Pare sia stato un colpo di fulmine, nonché una svolta per Victoria, che anche grazie all’amore di Daniel è rinata. Il loro è stato un amore ostacolato, almeno all’inizio, Re Carl Gustaf non era favorevole alla relazione, dal momento che Westling non ha sangue blu. Tuttavia la figlia si è mostrata molto determinata, dicendo chiaro e tondo che piuttosto avrebbe rinunciato alla Corona per sposare l’uomo che amava. Quando, infine, i genitori di Victoria hanno dato il loro benestare all’unione, la coppia ha dovuto affrontare un altro calvario: l’insufficienza renale di Daniel, che gli aveva dato problemi fin dall’infanzia, si sta aggravando. Pochi mesi prima del loro matrimonio, l’ex personal trainer è stato sottoposto a un trapianto, grazie alla donazione del rene da parte del proprio padre.

Il matrimonio

Dopo circa otto anni di fidanzamento, le nozze tra Victoria e Daniel si sono tenute il 19 giugno 2010. Il 23 febbraio 2012, la principessa ha dato alla luce una bambina chiamata Estelle Silvia Ewa Mary. Il 2 marzo 2016, la famiglia si è allargata con l'arrivo di un secondo figlio, Oscar. La Bernadotte e Westling formano una delle coppie reali più amate in Europa. Nel 2022 erano circolate voci di una loro presunta crisi. Lo staff di corte aveva smentito tutto con un comunicato ufficiale. In seguito anche Victoria e Daniel erano intervenuti sulla questione con un post congiunto su Instagram per mettere fine alle chiacchiere e per proteggere la loro famiglia e il trono. Successivamente agli eventi pubblici i due si sono sempre mostrati sorridenti e affiatati.

Moda

Victoria è sempre attenta a promuovere i marchi del suo Paese. Per esempio, in varie occasioni mondane e istituzionali e nei ritratti ufficiali, la principessa svedese ha indossato gli abiti firmati dalla catena svedese di moda low cost H&M. La sua scelta è apprezzata perché denota sobrietà, assenza di sfarzo e legame con la propria nazione. Sono rimasti nella storia della moda recente i vestiti da favola, realizzati per lei dal brand, sfoggiati nel 2015 per il matrimonio del fratello Carl Philip con Sofia Hellqvist e quello messo nel 2016 alla cerimonia di consegna dei premi Nobel a Stoccolma.