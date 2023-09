Viaggio nella bellezza

Dopo il vorticoso calendario delle settimane della moda, tra fine settembre e ottobre ci si potrà riposare lo sguardo e la mente, trovando magari ispirazioni di stile, regalandosi un viaggio in Toscana che, questo autunno, sarà particolarmente attraente. Non solo il foliage regalerà come di consueto un caleidoscopio di colori imperdibile, ma anche i musei della regione si accingono a ospitare una serie di interessanti mostre artistiche. La moda e l'arte, si sa, lavorano con l'idea di bello e le connessioni fra l'una e l'altra sono da sempre, e sempre più, intrecciate. Spesso si condizionano a vicenda, altre volte l'una è foriera di novità per l'altra. Non soltanto ad ogni stagione moda sulle passerelle facilmente si rintracciano richiami alle grandi opere dell'arte, ma sempre più spesso gli artisti sono chiamati a creare il contesto della sfilata.

La fotografia scultorea di Robert Mapplethorpe a Firenze

Dal 23 settembre il Museo Novecento di Firenze, nell'ambito della Florence Art Week, la settimana dell’arte contemporanea giunta quest’anno alla sua terza edizione, ospita “Robert Mapplethorpe - Beauty and Desire” omaggio al fotografo statunitense (New York, 1946 – Boston, 1989) celebre e celebrato per i ritratti di celebrità, i nudi e per le notevoli opere della serie di nudo femminile della culturista Lisa Lyon. Amico intimo di Patti Smith, Robert Mapplethorpe rivivrà in un confronto inedito con gli scatti di Wilhelm von Gloeden e una selezione di fotografie dall’archivio Alinari, uno dei giacimenti fotografici più grandi e antichi al mondo che conta oltre cinque milioni di pezzi, numerosi dei quali unici, databili dal 1841 ai nostri giorni. Quest'anno, a quarant'anni dalla mostra del 1983, che fece conoscere proprio a Firenze l’opera di Mapplethorpe, tornano a farsi ammirare gli scatti del celebre fotografo newyorkese con un progetto organizzato con il fondamentale contributo della Robert Mapplethorpe Foundation e della Fondazione Alinari per la Fotografia. La mostra, in particolare, metterà a fuoco il legame della sua ricerca con la classicità e il suo approccio scultoreo al mezzo fotografico, palese nello studio del nudo maschile e femminile, quanto nella natura morta.

Le avanguardie del ‘900 a Pisa dal 28 settembre

Chagall, Dalì, Duchamp, Kandinsky, Mirò, Picasso, Matisse, Mondrian e Klee sono fra i grandi protagonisti dell'arte del '900 e in comune hanno l'aver dato forma e colore alle Avanguardie del secolo, anticipando le rivoluzioni culturali future e sconvolgendo profondamente i gusti e le conoscenze del mondo artistico, culturale e sociale del loro tempo e del successivo. A loro è dedicata la mostra sulle “Avanguardie” che ospiterà capolavori dal Philadelphia Museum of art a Pisa, a Palazzo Blu dal 28 settembre fino al 7 aprile 2024. In questa occasione verranno esposte per la prima volta nelle sale del Palazzo pisano opere di Matisse, Mondrian, Klee, Ernst e Gris, oltre a quelle di Chagall, Dalì, Duchamp, Kandinsky, Mirò e Picasso. Accomunati dalla volontà di ricercare nuovi percorsi e strumenti espressivi, questi artisti hanno accolto il cambiamento del mondo e incarnato le drammatiche contraddizioni del Novecento. La mostra sarà proprio un'occasione unica per ripercorrere alcuni dei momenti salienti del “secolo breve”, in una esposizione a cura di Matthew Affron, curatore del Philadelphia Museum of Art, con la consulenza scientifica, per la presentazione pisana, dello storico dell’arte Stefano Zuffi.

Dal 7 ottobre Anish Kapoor a Palazzo Strozzi

Il 7 ottobre a Palazzo Strozzi, a Firenze, apre la mostra “Anish Kapoor. Untrue Unreal” mostra ideata e realizzata insieme al celebre maestro che ha rivoluzionato l’idea di scultura nell’arte contemporanea. Tra monumentali installazioni, ambienti intimi e forme conturbanti nelle sale di Palazzo Strozzi prenderà forma un dialogo originale e coinvolgente fra le opere dello scultore britannico di origine indiana ed ebreo irachena, l’architettura e il pubblico. La visione artistica di Kapoor mescola irreale e inverosimile, trasformando o negando la comune percezione della realtà e invitando a esplorare un mondo in cui i confini tra vero e falso si dissolvono, aprendo le porte alla dimensione dell’impossibile. In un mondo in cui la realtà sembra sempre più sfuggente e manipolabile, Anish Kapoor sfida lo spettatore a cercare la verità oltre le apparenze.

Alphonse Mucha e la Belle Époque per la prima volta a Firenze

Dulcis in fundo, il 27 ottobre per la prima volta a Firenze arriva una grande mostra dedicata ad Alphonse Mucha, il padre dell’Art Nouveau. Fino al 7 aprile 2024, il Museo degli Innocenti ospiterà oltre duecento opere alla scoperta della Belle Époque e della Parigi che all'epoca era il centro del mondo. Fra illustrazioni, poster teatrali e la pubblicità all'epoca le “donne di Mucha” erano le più ambite testimonial dei prodotti da pubblicizzare, dalle sigarette, alla birra, dai biscotti ai profumi, dal cioccolato Nestlé, allo champagne Moët & Chandon. Fra sacro e profano, le iconiche fanciulle sono figure voluttuose e seducenti, rappresentate con uno stile compositivo unico e divenute il simbolo di un’epoca, espressione dello “stile Mucha” e fonte di ispirazione per la moda per quello stile bohémien raffinato e inimitabile.