Ventura S Quartz. Emozioni vintage

Per la sua nuova creazione, Hamilton fa un tuffo nel passato, nel cuore degli anni ’50. A quei tempi, all’apice del suo successo, Elvis Presley sfoggiava al polso un Hamilton Ventura Flex, un orologio compatto in acciaio inossidabile, caratterizzato da un’insolita cassa triangolare a forma di scudo. Ispirandosi all’iconico segnatempo del re del rock, Hamilton oggi, fedele al suo Dna che allea precisione svizzera e spirito americano, presenta la nuova versione del suo Ventura S Quartz, un modello esclusivo, di grande carattere e personalità, perfetto mix di suggestioni vintage e moderne tecnologie. Si avvale infatti, dello speciale bracciale Flex della Casa, frutto di un’impresa ingegneristica complessa.

Sebbene sia in acciaio è composto da maglie flessibili la cui realizzazione ha richiesto numerosi test prima di assicurare la perfetta resistenza e vestibilità. Inoltre, è dotato del sistema ’easy click’ del brand, che permette di cambiare rapidamente e in tutta facilità il bracciale in acciaio sostituendolo con un raffinato cinturino in pelle. Ideale per gli appassionati e per chi è attento allo stile, Ventura S Quartz, impermeabile fino a 50 metri, è alimentato da un meccanismo al quarzo a batteria e ha la stessa cassa triangolare in acciaio inossidabile dell’orologio di Elvis, un quadrante posteriore protetto da un cristallo minerale e le lancette di ore, minuti e secondi in nichel.

Marina Santin