Van Cleef & Arpels. Innamorarsi a Parigi

di Marina Santin

Van Cleef & Arpels rende omaggio a Parigi, città che l’ha vista nascere, rendendola la cornice delle nuove creazioni che ampliano la collezione Pont des Amoureux, icona della Maison ed espressione della sua visione di Temps Poétique, della sua competenza tecnica, della sua dedizione per i mestieri d’arte, nonché di una delle sue principali fonti d’ispirazione, l’amore. Debuttano infatti, quattro armonie cromatiche inedite e il nuovo orologio Lady Arpels Bal des Amoureux Automate.

Nel 2010 Van Cleef & Arpels presenta l’orologio Pont des Amoureux, la prima creazione della collezione Complication Poétique a essere insignita del Grand Prix d’Horlogerie de Genève. Da allora, la gamma racconta la storia di una donna e di un uomo che, uniti da un tenero sentimento, si incontrano su un ponte a Parigi. Grazie a un movimento bi-retrogrado, che indica le ore e i minuti, i due innamorati si avvicinano fino a scambiarsi, a mezzogiorno e a mezzanotte, un bacio, per poi tornare a indicare nuovamente l’ora.

Quest’anno, quattro nuovi orologi continuano questa storia, svelando la coppia in diversi momenti della giornata grazie a quadranti che assumono i colori dell’alba, del mattino, del tramonto o del chiaro di luna. A impreziosirli, bracciali gioiello – dotati di un sistema di ammagliatura per adattarsi alla curva del polso – incastonati di diamanti e di un dégradé di zaffiri, rosa chiaro o intenso per i modelli Aube e Soirée, azzurro o blu per i modelli Matinée e Clair de Lune.

Il nuovo orologio Lady Arpels Bal des Amoureux Automate racconta, invece, l’appuntamento della coppia in uno scenario che ricrea l’ambiente e l’atmosfera di una guinguette, la trattoria con balera tipica dei sobborghi e dei dintorni di Parigi in voga nel XIX secolo. Qui, i protagonisti, grazie al movimento automa che ha richiesto agli esperti orologiai di Van Cleef & Arpels a Ginevra quattro anni di ricerca e sviluppo, si avvicinano e si scambiano un bacio a mezzogiorno e a mezzanotte, ma il gesto può avvenire anche su richiesta premendo un pulsante situato sulla cassa dell’orologio.

Le ore e i minuti sono indicati da due stelle che si muovono grazie a un doppio sistema retrogrado, vero elemento distintivo di questa collezione. All’interno del quadrante, gli effetti di profondità sono articolati su cinque livelli. L’armonia delle sfumature dello smalto grisaille e grisaille colorato ricorda il chiaroscuro di una notte illuminata dalle stelle; le ghirlande luminose e il pavé in oro bianco – rifinito a mano dagli artigiani della Maison – richiamano le vie di Parigi; e il verso della cassa riprende la scena del quadrante grazie alla tecnica della decalcomania in smalto su vetro zaffiro e a quella dell’incisione, che raffigura la coppia intenta a ballare.