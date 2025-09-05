Valleverde. Se lo stile viaggia in punta di piedi

Valleverde, il brand storico di proprietà del gruppo Silver 1 della famiglia Silvagni, sarà protagonista al MICAM, la più importante fiera internazionale dedicata alle calzature, con le nuove collezioni Primavera-Estate 2026. Dal 7 al 9 settembre, calzature, borse e accessori Valleverde saranno esposti al Padiglione 2, stand M01-M05, a testimonianza di un heritage che da oltre cinquant’anni accompagna generazioni di consumatori in tutto il mondo.

L’azienda, guidata da Elvio Silvagni, propone una collezione capace di rispondere alle esigenze dei consumatori, offrendo una vasta selezione di prodotti sia per la donna sia per l’uomo, sempre caratterizzati da un ottimo rapporto qualità-prezzo. "La soddisfazione di creare prodotti fashion è lo stimolo principale del nostro team stilistico – afferma Silvagni – unito a un’attenzione fortissima alla tecnologia, ai materiali e alla calzabilità. Accanto alle calzature, proponiamo borse e accessori che si distinguono per design, funzionalità e qualità. Il comfort abbinato alle tendenze moda è sempre il must di Valleverde: leggerezza, flessibilità e morbidezza sono i valori che guidano le nostre scelte". Le calzature Valleverde sono presenti in oltre 1.200 negozi multibrand, con l’Italia ancora mercato principale di riferimento. Il successo del brand si fonda su innovazione, ricerca e attenzione al consumatore, sostenuti da politiche di prezzo e qualità efficaci.

"L’originalità dei nostri marchi risiede nella capacità di trasformazione: i prodotti che hanno segnato un’epoca vengono rivisitati e attualizzati per il pubblico moderno, che appartiene a diverse fasce d’età e guarda alla moda", aggiunge Silvagni.

Silvagni ha lanciato una nuova campagna di comunicazione sui principali quotidiani italiani, con l’obiettivo di stimolare una riflessione sul sostegno all’industria della moda europea. Dopo le manchette “Sveglia Europa”, che hanno richiamato l’attenzione sul ruolo dell’Europa nel sostenere il settore, è arrivata la campagna “UE ASSOPITA”, un grido per sollecitare politiche più incisive a favore delle aziende europee. Silvagni sottolinea: "Il mondo globalizzato è finito. Anche noi Europei dobbiamo mettere dei dazi verso le nazioni che ci fanno concorrenza sleale. È necessario riequilibrare la bilancia dei pagamenti nei settori in cui prodotti di scarsa qualità invadono il nostro mercato. Servirebbe un Parlamento Europeo unico, in grado di legiferare rapidamente e con efficacia".

Dalla campagna è nata anche una linea di calzature chiamata “Sveglia Europa”, il cui simbolo è una sveglia con le stelle dei Paesi europei al posto delle ore, un invito a “comprare europeo” in un contesto internazionale complesso.

Valleverde, con la sua combinazione di tradizione, innovazione e attenzione al consumatore, conferma così la propria leadership nel panorama della calzatura europea, continuando a portare in tutto il mondo prodotti che uniscono qualità, comfort e stile, pur restando fedeli ai valori di un marchio autentico e consapevole delle sfide economiche e sociali del nostro tempo.