U.S. Polo Assn.. Fascino estivo in american style

di Marina Santin

"Quest’anno, la nostra presenza a Firenze assume un significato ancora più importante, in quanto celebriamo il 135° anniversario di U.S. Polo Assn. È un momento straordinario per il nostro marchio globale che onora la nostra tradizione ispirata allo sport e celebra al contempo lo slancio verso il futuro di U.S. Polo Assn. su uno dei palcoscenici più influenti della moda". Così J. Michael Prince, Presidente e Ceo di USPA Global, la società che gestisce e commercializza il marchio globale U.S. Polo Assn., commenta la partecipazione del brand, marchio ufficiale della United States Polo Association (USPA), a Pitti Uomo, dove presenterà la collezione primavera/estate 2026 e festeggerà l’importante traguardo raggiunto. In uno spazio espositivo progettato per offrire un’esperienza immersiva, la bella stagione accende i riflettori su un guardaroba per uomo e donna caratterizzato da materiali di qualità, silhouette moderne e vivaci palette stagionali – i toni del denim lavato rosso, bianco e blu, impreziositi da tocchi di agrumi, corallo, azzurro cielo e lime – declinato su capsule collection distinte che riflettono i valori di U.S. Polo Assn.: autenticità, funzionalità e stile. Heritage, rende omaggio al polo con righe audaci, stampe esclusive, dettagli all’uncinetto, perline e loghi ricamati a mano.

Premium, disegna un look raffinato con capi essenziali in lino, cotone Supima e jersey di canapa, rifiniti con tinture naturali. Tailleur, accoglie silhouette fluide, maglieria leggera e camicie fresche in tonalità neutre per definire una nuova eleganza rilassata. La collezione di borse per uomo e donna Eastlab primavera/estate 2026 allea praticità e fascino estivo. Per lei, tra i modelli di punta, quelli della linea Cerimonia in raso e quelli della linea Beach ricamati in spugna e rete. Per lui, debuttano lo zaino Tennis e bags business e casual.

Le borse in edizione speciale per i 135 anni, invece, sono disponibili in rosso, bianco e blu, con dettagli ecosostenibili. La Collezione Calzature, ridefinisce lo sporty chic mixando la tradizione americana e i look streetwear più ricercati. Espadrillas Ibiza e Samoa e sandali Jada e Milly, al femminile; e slip-on, stringate e silhouette innovative, come la scarpa da running Swift e la sneaker Seneka, al maschile. Infine, la Collezione Orologi e Gioielli cattura l’essenza della raffinatezza estiva con uno stile distintivo fatto di materiali pregiati e dettagli accattivanti, come i quadranti colorati nella linea Jayden e i cinturini di lusso nella collezione Vivian o le finiture metalliche nei gioielli Maisie e Naomi.

Per rendere il suo 135° anniversario indimenticabile, U.S. Polo Assn. ha organizzato, domani sera, nel Chiostro Grande dello storico complesso di Santa Maria Novella, ’Play for the Moment, Live for the Legacy’. Ospiti da tutto il mondo brinderanno al passato, al presente e al futuro del brand in una serata, presentata dal celebre attore e autore Roberto Ciufoli, che prevede l’esibizione dal vivo di Clara, una performance artistica immersiva curata dagli artisti visuali Luca Agnani e Pietro Terzini e un dj set elettronico del leggendario Benny Benassi.