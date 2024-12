Universo Re Carlo . Diamanti e oro bianco, i grandi protagonisti

Una storia d’amore lunga cinquant’anni. Eterna bellezza è la promessa del fondatore Carlo Re fin dalla creazione del primo gioiello nel 1967, un anello da uomo. Re Carlo è un brand di gioielli con cui celebrare la crescita personale e i traguardi raggiunti. Un diamante per oggi tappa della propria vita, dalla cresima fino al matrimonio. Il marchio piemontese è noto per le sue collezioni anniversario con la quale si desidera celebrare l’unione. L’amore è fatto di attimi trascorsi insieme che ci ricordano la scelta di esserci sempre l’uno per l’altra e che rivivono in doni carichi di promesse.

La Collezione Anniversary Love è perfetta come simbolo di un amore destinato a durare per la vita. Emblema della collezione è l’Anello Contrarié a tre file, realizzato interamente in oro bianco 18 kt e incastonato con diamanti naturali, taglio brillante a forma cuore a scalare. Sempre della collezione Anniversary Love, il prezioso Girocollo a scalare, forgiato in oro bianco 18 kt e impreziosito con diamanti naturali con taglio brillante a forma cuore. La serie Love propone anche un Solitario Halo Heart Oro bianco 18 kt e diamanti naturali, taglio brillante, forma cuore e rotonda. Un regalo perfetto per sorprendere la propria dolce metà. È chiaro che imperdibili sono anche gli orecchini della linea. Orecchini pendenti a scalare in oro bianco 18 kt con diamanti naturali taglio brillante a forma cuore, in pendant con il girocollo e l’anello. La maison Re Carlo segue per la produzione dei suoi gioielli le regole scientifiche della luce. L’intensità della luce enfatizza la brillantezza dei diamanti e plasma le forme del corpo aureo del gioiello, guidandone i riflessi sulle forme sinuose. Un linguaggio estetico definito che ha permesso di creare pezzi unici e senza tempo. L’eleganza del design deriva dalla regalità piemontese, da gesti e saperi nobili del territorio dove la Casa è stata fondata e dove tutt’ora opera. Il colore blu della tradizione sabauda è diventato elemento del nostro stile e della nostra personalità, in cui classicismo e contemporaneità si fondono. Celebriamo il blu con gioielli dove protagonista, a fianco del diamante, è lo zaffiro con le sue intense tonalità naturali.

Mirko Di Meo