UniCredit al fianco del Salone per il quarto anno e anche in futuro

Una partnership che si rinnova anno dopo anno. Quella tra Pitti Immagine Uomo e UniCredit. Una banca commerciale pan-europea fortemente impegnata sui temi della digitalizzazione e della sostenibilità e al tempo stesso attenta a mantenere un forte radicamento territoriale.

In coerenza con il piano UniCredit per l’Italia – con cui la Banca intende contribuire alla crescita e allo sviluppo sostenibile del Paese – UniCredit fornisce alle comunità in cui opera le leve per aiutare i propri clienti ad esprimere il proprio potenziale, creando valore sostenibile e offrendo soluzioni reali a esigenze reali, in Italia e all’estero.

Questi obiettivi stanno alla base dell’importante collaborazione tra queste due eccellenze italiane, giunta al quarto anno e rinnovata per il triennio 2023-2025, con Pitti Immagine, società leader nella promozione dell’industria e del design della moda italiana nel mondo. UniCredit, come Main Partner attivo di Pitti Immagine, è in prima linea per offrire la propria expertise e il proprio supporto a uno dei settori chiave dell’economia italiana: la moda Made in Italy.