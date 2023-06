Unghie sane e belle per mani e piedi perfetti

Tempo d'estate, tempo di scarpe aperte e, quindi, di piedi in bella mostra. Se le mani le curiamo anche d'autunno, i piedi, beh, nei mesi freddi, rimangono spesso in fondo alla lista del “prenditi cura di te”. E mani e piedi perfetti richiedono unghia curate e colorate, ma quali sono le tendenze beauty in questo campo? E i colori degli smalti per questa estate?

Lipgloss Nails: la novità dell'estate

Fermo restando che la bellezza delle unghie richiede anche mani e piedi curati, come per gli abiti, anche in questo campo trasparenze e luccichii sono la tendenza del momento. L'effetto glossy super scintillante e lucido sulle unghie si chiama Lipgloss Nails e già ha catturato l'attenzione (e il cuore) delle celebrità come Selena Gomez, Hailee Steinfeld e Jennifer Lopez. Le tonalità neutre come il latte, il rosa, il lilla tenue e il nude, ma anche i colori più vivaci come l'arancione e il verde, vengono esaltati da trame lucide che le fanno apparire brillanti e con una sottile sfumatura luminosa, esattamente come un lucidalabbra. La chiave per le unghie "effetto lucidalabbra" risiede nella texture effetto bagnato: è divertente e fresco, motivo per cui è l'ideale per l'estate. In spiaggia riflettono il sole e la sera si abbinano a ogni outfit. In più l'effetto lucido sublima la bellezza delle mani che appaiono più sane e curate.

Mani curatissime, ecco come...

Visto che la tendenza Lipgloss Nails esalta la naturale salubrità delle unghia, è fondamentale prendersene cura e non trascurarle. Se non si è habitué dei saloni per manicure e pedicure, si trovano validissimi prodotti per una beauty routine casalinga efficace. Il primo step è sempre lo scrub su mani inumidite, seguito da maschere e oli per unghie e cuticole. Gli Oli cuticula Fedua per esempio sono stati studiati appositamente come cura delle unghie, per mantenere la pelle soffice e vellutata, evitandone l’inaridimento o la rottura. Questi trattamenti sono a base di miscele di oli naturali che ammorbidiscono le cuticole e mantengono resistenti e flessibili le unghie. Ci sono il Rainbow Oil: un olio trifasico idratante e ricostituente per unghie danneggiate. La sinergia tra il Bambù e l’Olio di Ribes aiuta a rafforzare e a proteggere l’unghia. L’Olio di jojoba contenuto in Rainbow Oil, idratante e lenitivo, aiuta a mantenere sane le cuticole. Mentre, il bambù essendo un indurente naturale aiuta a prevenire le rotture. Apricot Oil: questo speciale trattamento utilizza le proprietà emollienti dell’olio di macadamia e di albicocca per nutrire la pelle evitando l’inaridimento delle cuticole. Arricchito con vitamina E per un effetto antiossidante e anti-age, la sua fragranza dolce e il potere idratante lo rendono indispensabile per la cura dell’unghia. Cuticle Gel Rose: elegante e delicato gel per cuticole con petali di rosa e all’essenza di rosa, particolarmente emolliente e rinforzante ad asciugatura rapida. Cuticle Gel Rose idrata le cuticole grazie a una miscela di olio di Argan. Mentre, l'olio di germe di grano previene le sfaldature dell'unghia. E ancora, validissime anche le proposte del brand Sally Hansen. Super Strength Defense è un rinforzante per le unghie, clinicamente testato per fortificare e rafforzare le unghie fragili in una settimana; Insta-Smooth Ridge Filler: primer per unghie autolivellante, riempie istantaneamente le creste e nasconde le imperfezioni dell’unghia. Illuminating Color Corrector: illuminante, aiuta a ridurre visibilmente lo scolorimento e le discromie delle unghie e le illumina istantaneamente. Peel-Off Nail Mask: una maschera per unghie e cuticole arricchita con acido Ialuronico. Dona sollievo immediato a unghie ruvide e secche mentre rivitalizza le cuticole. Cuticle Rehab Oil Balm: idrata istantaneamente le unghie e le cuticole, arricchito con aloe vera e olio di cartamo e Vitamina E.

...Dopo la cura lo smalto

Gitti Beauty, marchio di bellezza consapevole specializzato in prodotti per la cura delle mani e delle unghie, make up e skincare, lancia Berlin Heat, la collezione estiva di smalti a base naturale ispirata proprio alla città natale del brand, Berlino. Nuovo prodotto “must have” è lo smalto indurente e rinforzante, utilizzabile da solo oppure come base, che crea uno scudo protettivo, migliora la resistenza e aiuta a prevenire la rottura e lo spezzamento delle unghie. Lo Strengthening Nail Hardener è perfetto per ogni occasione, in particolare per la stagione estiva, poiché pensato per donare vigore alle unghie, oppure per chi ama la semplicità ma non rinuncia ad avere unghie sempre in ordine e brillanti. La collezione Berlin Heat presenta quattro colori ispirati ai diversi quartieri berlinesi e dai mille mondi espressivi che vi fioriscono. Tra i nuovi colori troviamo: Berlin Sun, un giallo brillante e solare; Cloudy Blue, un leggerissimo azzurro con sfumature grigio-violacee; Urban Heat, un rosso-arancio caldo e saturo e Blue Hour, un azzurro radioso e vivace. I trend dell’estate sembrano cuciti su misura di questa palette, dalle french colorate alla nail art watermelon, fino alla manicure multicolor per essere alla moda nelle calde metropoli estive. Da Tns Cosmetics per l'estate, colori delicati, freschi e estivi. La tavolozza delle tinte pastello si compone di rosa candy, azzurro confetto, verde menta, lilla e albicocca. Smalti coprenti e d’effetto, per una manicure elegante e dal mood romantico. Gli smalti pastello siano un evergreen nel mondo della manicure: sono delicati, dolci e possiedono un'allure cromatica molto bon ton. TNS Firenze propone Morning Sky, un azzurro delicato e polveroso acceso da una punta di lilla, che rende la manicure luminosa trasmettendo un senso di equilibrio, serenità e benessere. Morning Sky fa parte della nuova collezione primavera-estate. Wondercolor ispirata alla libertà di esprimere la propria personalità ha una collezione in 8 colori, una palette dalle tonalità intramontabili, come Happy Day, un rosso arancio deciso ed energico o come Evergreen, un verde brillante e sofisticato

Sandali, infradito e ciabatte mettono i piedi in bella mostra: come averli sani e belli

A differenza delle mani, i piedi trascorrono le stagioni fredde coperti da calzini e scarpe e questo fa sì che spesso li trascuriamo. L'ho ha sottolineato in questi giorni con un post sui social persino Cristina Fogazzi, alias “L'estetista cinica” parlando di sé. E se lo dimentica una che di mestiere fa l'estetista... Qual è allora la beauty routine per una perfetta pedicure? Se le unghie dei piedi soffrono spesso di patologie legate alle micosi, anche la pelle dei piedi spesso è screpolata e indurita in alcuni punti. Ogni rituale di bellezza che si rispetti parte quindi da un pediluvio. I piedi immersi in acqua calda ricevono immediato sollievo (ne beneficia anche la circolazione) soprattutto se all'acqua si aggiunge il sale Epsom, che può aiutare a eliminare le tossine e lenire la pelle secca. La routine di bellezza per i piedi prosegue poi con lo scrub, per eliminare cellule morte e ammorbidire eventuali callosità. Tra i prodotti più validi figura lo scrub di Rituals, “Ritual of Dao”, che lenisce e rinfresca la pelle, combinando l'effetto rinfrescante della menta cinese con le proprietà emollienti del yi yi ren (Coicis Semen, ovvero semi delle lacrime di giobbe). A seguire una crema idratante da applicare con un massaggio che, visto che i piedi contengono non meno di 72.000 terminazioni nervose, farà bene anche al cervello!