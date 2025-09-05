Un rientro in bellezza. La nuova skincare quotidiana. E tante coccole ai capelli

Settembre è il momento perfetto per ripensare la beauty routine, trasformandola in un rituale capace di prolungare gli effetti benefici delle vacanze e prevenire i danni che il sole può lasciare a lungo termine.

Dopo settimane di solari e giornate intense, la pelle ha bisogno di respirare. Gli esperti consigliano detergenti delicati – meglio se in gel o mousse – che eliminano residui senza impoverire la barriera cutanea. Via libera a formule leggere al mattino, mentre la sera è utile una doppia detersione. Olio o balsamo struccante per rimuovere make-up e filtri solari e un detergente schiumogeno per purificare a fondo.

Il sole accelera la perdita di acqua transepidermica, motivo per cui a fine estate la pelle può sembrare più secca e segnata. La risposta è una strategia super idratante: siero con acido ialuronico a basso e alto peso molecolare, booster lenitivi con pantenolo o aloe, e una crema ricca ma non occlusiva.

I prodotti a base di vitamina C sono alleati perfetti per uniformare il colorito, mantenere la luminosità e contrastare i radicali liberi.

La sera, routine più intensiva con niacinamide, che calma rossori e affina la grana, oppure acidi delicati come mandelico o lattico per stimolare il turnover cellulare senza aggredire la pelle ancora sensibile. Due volte a settimana, una maschera idratante o in tessuto aiuta a ripristinare i livelli di acqua e dona un effetto “plump”.

Il rientro dalle vacanze è l’occasione per dedicare più attenzioni a corpo e capelli. Oli nutrienti post-doccia e creme elasticizzanti con burro di karité o oli vegetali sono essenziali. Per i capelli, stressati da salsedine e cloro, via a impacchi ristrutturanti e maschere a base di cheratina o oli naturali, che ridonano morbidezza e luminosità.

Ultima raccomandazione: la protezione solare non va archiviata. I raggi UV sono presenti tutto l’anno e rappresentano la principale causa di macchie e invecchiamento precoce. Un fluido con SPF 30 o 50 va inserito ogni mattina come ultimo step della skincare. Un gesto semplice, ma fondamentale.