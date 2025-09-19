Un flagship store nella Grande Mela

In occasione della New York Fashion Week, Antonio Marras ha aperto le porte del suo Flagship Store a SoHo (nella foto), per celebrare l’apertura nella città che non dorme mai, simbolo di moda, arte e design. L’evento, intitolato ’Threads between Islands’, ha rappresentato un momento speciale, dedicato a condividere la visione creativa e l’ispirazione artistica di Marras, in un contesto unico e contemporaneo, dove l’energia vibrante di New York e la sua capacità di contaminazione culturale riflettono lo spirito eclettico e innovativo del brand.

"Ho sempre amato New York – dice Antonio Marras –.Mi ci sono sempre sentito a casa e così ho concepito la boutique: una casa dove l’accoglienza ha la priorità". Marras, ha inaugurato a luglio 2025 il suo Flagship store in USA, scegliendo come tappa strategica New York. Situato a Soho, in 121 Wooster Street, il nuovo spazio rappresenta un passo fondamentale nel percorso di internazionalizzazione del brand. La boutique si sviluppa su oltre 700 mq, di cui 400 mq dedicati alla vendita, all’interno di un edificio storico del XIX secolo, con elementi architettonici originali.