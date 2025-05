Tutto il mondo al polso. Le edizioni ispirate alla natura firmate Nomos Glashütte

Ecco i nomi: Volcano, Jungle, Canyon, Glacier, Magma e Dune. Sono queste le edizioni speciali di ’Club Sport neomatik ore nel mondo’ di NOMOS Glashütte che ricorderanno agli appassionati di orologi i loro luoghi preferiti e le mete che sognano di visitare. Ogni colorazione, limitata a 175 esemplari, rappresenta uno dei paesaggi più belli al mondo. Queste edizioni limitate si affiancano giocosamente alle versioni standard di Club Sport neomatik ore nel mondo blu e argento.

Gli orologi sono stati lanciati da NOMOS Glashütte al ’Watches and Wonders’ di quest’anno a Ginevra, in Svizzera. Per lavorare con i colleghi in fusi orari diversi, per chiamare la famiglia da qualsiasi luogo del mondo o per viaggiare verso mete distanti: ’Club Sport neomatik ore nel mondo’ è l’orologio ideale per persone cosmopolite e con una fitta rete di conoscenze.

Il nuovo calibro automatico DUW 3202 di manifattura della compagnia è il cuore di questa nuova versione: un movimento ore nel mondo in cui questa funzione aggiuntiva è stata completamente integrata nel calibro neomatik. Con uno spessore di soli 4,8 millimetri, è meno alto di un passaporto standard. Con un’altezza totale di soli 9,9 millimetri, questo modello è ad oggi l’orologio automatico con complicazioni ore nel mondo più sottile mai realizzato. La cassa, resistente all’acqua fino a 10 atm, rende questo segnatempo un compagno robusto in qualsiasi situazione e gli conferisce quell’eleganza essenziale tipica di NOMOS Glashütte.