Tutti pazzi per “Mare fuori”: crop top e vita bassa, lo streetwear ispirato alla serie

Scelgono il crop top le protagoniste di "Mare fuori"

Partita in sordina su Rai 2 nel settembre 2020, esplosa su Netflix la scorsa estate (e tuttora stabile nella top five dei titoli più visti), “Mare fuori” è il fenomeno del momento e non solo in Italia. Tra grandi addii, lacrime, redenzioni e condanne, la terza stagione ci ha lasciati con un finale incerto, mentre cresce l’attesa per i nuovi episodi le cui riprese inizieranno a maggio. La ricetta del successo? Storie coinvolgenti, una sceneggiatura che non ha paura di essere a tratti molto cruda (e di conseguenza realistica) e un cast variegato, forte di un’alchimia palpabile. Crop top: il capo di punta per Rosa Ricci, Kubra e Crazy JLa mezza maglietta che lascia scoperta la pancia fa la sua comparsa a cavallo degli anni Settanta e Ottanta. Inizialmente nata come capo sportivo, fa presto irruzione negli armadi di ogni teenager che si rispetti, scelta, in ogni declinazione, da tantissime pop star, da Gwen Stefani, una paladina dei crop top negli anni Novanta, a Brintney Spears, che li traghetta nel nuovo millennio, da Beyoncé a Jennifer Lopez per citarne solo alcune. Anche per questa primavera-estate il crop top rimane un capo iconico da indossare senza paura, senza giudizi, ma, requisito...