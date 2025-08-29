Torna VO Vintage. Gioielli e orologi in mostra a Vicenza

Un fine settimana… prezioso. È quello che si potrà trascorrere passeggiando tra gli stand di VO Vintage, scoprendo pezzi d’annata di maison leggendarie della gioielleria e dell’orologeria. Ogni gioiello ha una storia, che riecheggia in nomi come Tiffany &Co., Buccellati, Cartier, o bracciali e collane unici realizzati da artigiani italiani del Novecento.

Per il “secondo polso”, le lancette scorrono sui quadranti Vacheron & Constantin, IWC, Patek Philippe o di modelli iconici come il Daytona o lo Speedmaster. VO Vintage è la mostra mercato di IEG – Italian Exhibition Group che si tiene in Fiera a Vicenza da venerdì 5 a lunedì 8 settembre.

L’ingresso è gratuito, il pubblico vi accede dopo essersi registrato sul sito di manifestazione (www.vovintage.com/it). Oltre 40 gli espositori, tra italiani e stranieri. Due giornate, sabato e domenica, di talk con nomi che hanno sempre grandi storie da raccontare sui modelli più iconici dell’orologeria come Michele Mengoli o Giorgione, ma anche incontri con marchi come Wyler Vetta o Locman.

Ideale per chi vuol avvicinarsi per la prima volta a questo mondo, sempre interessanti per chi vive già la community del “secondo polso”. Dopo il successo dell’edizione di gennaio, IEG perciò fa il bis per il pubblico di collezionisti, appassionati o anche solo curiosi che ha mostrato, dal gennaio 2020, data della prima edizione, a oggi, una crescita qualificata e costante.

"In fiera a Vicenza – dichiara Matteo Farsura, direttore delle fiere orafe di IEG – il pubblico troverà segnatempo e gioielli vintage di pregio, assieme a eventi con esperti per coltivare la passione per questo mondo. Qui ha la meglio la disponibilità immediata rispetto ai tempi di attesa per un orologio importante, ed è notevole l’interesse sempre più marcato delle giovani generazioni per questi oggetti. VO Vintage mette insieme vetrina e cultura orologiera, con i migliori dealer italiani e internazionali in un format accogliente e sicuro".

A Vicenza si illumineranno le vetrine di importanti dealer come E.L.A. Antichità, Gioielleria Faelutti, Italian Vintage Jewellery, Scala Gioielli e la new entry dai Paesi Bassi EL & L Finery di Lisa Van Der Plas.

Mentre per gli orologi, tra gli altri, tornano a Vicenza Vintage Watches and Cars di Andrea Foffi, Il Quadrante di Antonio Nocco, Perusia Watches di Marco Cesari e Spangaro Watches, che porta una preview della sua prossima asta. VO Vintage apre dalle 10 alle 18:30, nella Hall 8.1 (entrata e uscita dall’ingresso Ovest della Fiera di Vicenza, dalle scale mobili).