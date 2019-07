Parigi, 2 luglio 2019 - La moda può rendere felici? Può farci ballare per strada o ricevere un paio di scarpe Tod's come regalo di compleanno per lei e per lui? Sì, se si sceglie una delle proposte della desiderabilissima collezione capsule Tod's Happy Moments by Alber Elbaz presentata oggi con un pranzo italianissimo tutto fiorito e infiocchettato dal grande stilista ospitato al Palais de Tokyo diventato per un giorno la "fabbrica" delle idee del brand di Diego e Andrea Della Valle.

Alber Elbaz ha dato il suo tocco personale al Dna di Tod's creando nuovi scenari per le driving shoes, rendendole moderne e aereodinamiche, con suole da sneakers ricoperte o meno di loghi. Scarpe, borse e perfino t-shirt avvolte nel nuovo logo con la faccina sorridente dello stilista e l'inconfondibile papillon. Bellissimi i mocassini rivisti in pellami coloratissimi e splendenti.

"Vi presento un nuovo designer" scherza Diego Della Valle indicando Elbaz che torna alla grande moda dopo quattro anni di assenza (anche dolorosa dopo lo strappo da Lanvin) e oggi appare biondo e felicissimo. "Insieme diamo vita con questa capsule a un nuovo concetto di fashion luxury", continua il presidente del Gruppo Tod's.

"E' una vera emozione questa collezione e questo ritorno in pista - dice lo strepitoso Alber Elbaz - Io e Diego abbiamo molto in comune, amiamo la moda e la buona cucina, e infatti tutti e due non riusciamo ad allacciare i nostri doppiopetti... Ci sono tanti cambiamenti in corso nel fashion ma io voglio continuare a prendere inspirazione dal mondo non da instagram. Mi sento un po' come la supertata di questa capsule che dedico alla felicità della vita, del lavoro, degli incontri, della famiglia. E mi ha appassionato andando a Casette d'Ete in fabbrica la storia di alto artigianato dei Della Valle".

