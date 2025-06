The Posidonia Oceanica. Omaggio alla donna

Per la primavera/estate 2026, Keeling presenta The Posidonia Oceanica Collection, una celebrazione poetica della natura nascosta, un viaggio sensoriale tra i fondali marini e le trasparenze delle acque cristalline. Ogni capo della collezione è un riflesso della bellezza silenziosa che si cela sotto la superficie: un fluido movimento tra i fili d’erba marina, un gioco di luce filtrata dal mare, un sussurro della vita che prospera nelle profondità. Con la SS26, Keeling introduce una nuova dimensione del suo stile, presentando per la prima volta una collezione dedicata alla donna. Capi over dal gusto femminile si affiancano ai modelli genderless, completando una proposta in cui la femminilità resta protagonista. Un equilibrio tra volumi morbidi e dettagli che esalta la libertà di espressione e la leggerezza del vestire.

Le linee leggere e avvolgenti, le texture naturali e sofisticate richiamano la delicatezza delle onde e la morbidezza dei fondali. Lino e cotone, freschi e traspiranti, si uniscono a una poliammide, studiata per ridurre l’impatto ambientale ed evitare la dispersione di microparticelle plastiche nei mari. I colori spaziano dal turchese e blu profondo ai verdi dei prati di Posidonia.