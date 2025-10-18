The Bridge style. Il lusso discreto della tradizione

Dal 1969, anno in cui è nata a Firenze, The Bridge è l’espressione di un mondo unico. "Un viaggio immersivo nel cuore della Toscana: un territorio che riesce a unire artigianalità, paesaggi senza tempo e una raffinata eleganza naturale – racconta la stilista Elena Grappiolo –. Questo modo di vivere si riflette nei prodotti, che fondono la sensibilità contemporanea con la cura dei dettagli e delle lavorazioni tradizionali. Ogni collezione è pensata per evocare la sensazione di autenticità e bellezza sobria tipica della nostra terra d’origine". Ad animare tutte le creazioni, "i valori fondanti di The Bridge: artigianalità, qualità ed eleganza senza tempo. Ogni pezzo è il risultato di un processo produttivo attento, in cui la manualità e la maestria dei nostri artigiani sono centrali. Crediamo in un lusso discreto, fatto di materiali eccellenti, lavorazioni durature e design che non inseguono le mode ma costruiscono un’estetica riconoscibile, autentica e sostenibile. Accanto, la passione per il made in Italy e un forte legame con il nostro heritage".

Nulla è lasciato al caso, "Cerco sempre di contestualizzare le idee che propongo nel mondo in cui viviamo. Mi piace analizzare l’importanza della moda nella sociologia, quindi il mio punto di partenza è sempre l’analisi del presente e dei bisogni delle persone per capire come arrivare a creare prodotti desiderabili. Oggi c’è una forte nostalgia del passato che nasce dal bisogno di rassicurazione in un momento storico così complesso e instabile. Quindi, spesso il passato è il motore della mia creatività, a cui a volte guardo con nostalgia, a volte con leggerezza. E in un brand come The Bridge che si porta dietro tanta storia, il mio lavoro può rivolgere spesso lo sguardo al passato per creare nuove visioni e sfaccettature".

Inoltre, "Ogni prodotto nasce da una visione che unisce innovazione e artigianalità. Il mio lavoro è combinare i punti di forza del passato alle esigenze contemporanee. Che si tratti di una rivisitazione o dell’ideazione di un nuovo modello, la tradizione e lo stile senza tempo sono caratteristiche sempre presenti e alle quali teniamo particolarmente. I nostri piccoli capolavori sono il frutto di un lavoro attento e congiunto di diversi team: modellisti, artigiani e tecnici del settore che portano un contributo importante grazie alla loro passione e alle loro esperienze".

A renderli unici, infatti, "le lavorazioni artigianali, cuore pulsante del marchio. Usiamo tecniche storiche come la cucitura a costola, il taglio a mano, la tamponatura e la concia vegetale, tutte emblema di una cultura manifatturiera che desideriamo preservare. Ogni borsa è frutto di tempi lunghi, di gesti precisi e tramandati e di attenzione maniacale ai dettagli. Questo legame con la tradizione è ciò che rende ogni pezzo The Bridge unico e riconoscibile nel panorama del made in Italy".

Esempio ne sia, dalla collezione Autunno-Inverno, "la mini top handle Irene, che esprime alla perfezione il nuovo corso del marchio. Ha tutte le caratteristiche di una borsa tipica della pelletteria “vecchia maniera”, costruita a costola, con una piccola maniglia che ricorda le nostre cartelle storiche e una chiusura ispirata a quelle delle vecchie borse da donna The Bridge. Nella costruzione e nel sapore è una borsa tradizionale ma, nelle proporzioni e nell’estetica, si muove verso una donna più giovane e più fresca".