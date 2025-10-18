Sabato 18 Ottobre 2025

Sentire senza filtri

Agnese Pini
Sentire senza filtri
Moda
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attentato RanucciManovra 2026Trump ZelenskyRendimenti Btp ValoreBrigitte BardotSinner Alcaraz
Acquista il giornale
ModaThe Bridge style. Il lusso discreto della tradizione
18 ott 2025
MARINA SANTIN BATTIALA
Moda
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Moda
  3. The Bridge style. Il lusso discreto della tradizione

The Bridge style. Il lusso discreto della tradizione

Dal 1969, anno in cui è nata a Firenze, The Bridge è l’espressione di un mondo unico. "Un viaggio immersivo...

Dal 1969, anno in cui è nata a Firenze, The Bridge è l’espressione di un mondo unico. "Un viaggio immersivo...

Dal 1969, anno in cui è nata a Firenze, The Bridge è l’espressione di un mondo unico. "Un viaggio immersivo...

Dal 1969, anno in cui è nata a Firenze, The Bridge è l’espressione di un mondo unico. "Un viaggio immersivo nel cuore della Toscana: un territorio che riesce a unire artigianalità, paesaggi senza tempo e una raffinata eleganza naturale – racconta la stilista Elena Grappiolo –. Questo modo di vivere si riflette nei prodotti, che fondono la sensibilità contemporanea con la cura dei dettagli e delle lavorazioni tradizionali. Ogni collezione è pensata per evocare la sensazione di autenticità e bellezza sobria tipica della nostra terra d’origine". Ad animare tutte le creazioni, "i valori fondanti di The Bridge: artigianalità, qualità ed eleganza senza tempo. Ogni pezzo è il risultato di un processo produttivo attento, in cui la manualità e la maestria dei nostri artigiani sono centrali. Crediamo in un lusso discreto, fatto di materiali eccellenti, lavorazioni durature e design che non inseguono le mode ma costruiscono un’estetica riconoscibile, autentica e sostenibile. Accanto, la passione per il made in Italy e un forte legame con il nostro heritage".

Nulla è lasciato al caso, "Cerco sempre di contestualizzare le idee che propongo nel mondo in cui viviamo. Mi piace analizzare l’importanza della moda nella sociologia, quindi il mio punto di partenza è sempre l’analisi del presente e dei bisogni delle persone per capire come arrivare a creare prodotti desiderabili. Oggi c’è una forte nostalgia del passato che nasce dal bisogno di rassicurazione in un momento storico così complesso e instabile. Quindi, spesso il passato è il motore della mia creatività, a cui a volte guardo con nostalgia, a volte con leggerezza. E in un brand come The Bridge che si porta dietro tanta storia, il mio lavoro può rivolgere spesso lo sguardo al passato per creare nuove visioni e sfaccettature".

Inoltre, "Ogni prodotto nasce da una visione che unisce innovazione e artigianalità. Il mio lavoro è combinare i punti di forza del passato alle esigenze contemporanee. Che si tratti di una rivisitazione o dell’ideazione di un nuovo modello, la tradizione e lo stile senza tempo sono caratteristiche sempre presenti e alle quali teniamo particolarmente. I nostri piccoli capolavori sono il frutto di un lavoro attento e congiunto di diversi team: modellisti, artigiani e tecnici del settore che portano un contributo importante grazie alla loro passione e alle loro esperienze".

A renderli unici, infatti, "le lavorazioni artigianali, cuore pulsante del marchio. Usiamo tecniche storiche come la cucitura a costola, il taglio a mano, la tamponatura e la concia vegetale, tutte emblema di una cultura manifatturiera che desideriamo preservare. Ogni borsa è frutto di tempi lunghi, di gesti precisi e tramandati e di attenzione maniacale ai dettagli. Questo legame con la tradizione è ciò che rende ogni pezzo The Bridge unico e riconoscibile nel panorama del made in Italy".

Esempio ne sia, dalla collezione Autunno-Inverno, "la mini top handle Irene, che esprime alla perfezione il nuovo corso del marchio. Ha tutte le caratteristiche di una borsa tipica della pelletteria “vecchia maniera”, costruita a costola, con una piccola maniglia che ricorda le nostre cartelle storiche e una chiusura ispirata a quelle delle vecchie borse da donna The Bridge. Nella costruzione e nel sapore è una borsa tradizionale ma, nelle proporzioni e nell’estetica, si muove verso una donna più giovane e più fresca".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Made in Italy