Text(s) Ture(s). I nuovi linguaggi della creatività sfilano in passerella

Il prossimo 18 giugno, nella cornice della Borsa Valori di Firenze, l’Istituto Marangoni Firenze presenterà Text(s) ture(s), il suo atteso fashion show annuale. Il titolo gioca sulla polisemia di “testo” e “texture”: narrazione e materia, parola e superficie, pensiero e artigianato. Una dualità che incarna l’anima della scuola fiorentina, dove moda e arte si fondono in un processo formativo unico, internazionale e interdisciplinare.

Text(s) ture(s) è una celebrazione della pluralità: non solo di linguaggi estetici, ma di identità e visioni. In passerella sfileranno le collezioni dei migliori fashion designer dell’anno, selezionati da una giuria di esperti del settore tra cui Annagreta Panconesi (LuisaViaRoma), Luca Rizzi (Pitti Immagine), Sara Sozzani Maino e Beppe Angiolini. Il criterio? Eccellenza creativa, coerenza progettuale e forza narrativa.

Otto i Best Designers selezionati. Le collezioni selezionate andranno a comporre la lineup ufficiale del Fashion Show 2025, offrendo una panoramica delle visioni emergenti più interessanti del panorama formativo dell’Istituto. Text(s) ture(s) è quindi più di una sfilata. È un manifesto visivo della didattica di Istituto Marangoni Firenze: aperta, trasversale, contaminata. Un luogo in cui stilisti, stylist, manager e creatori di fragranze collaborano per costruire il lessico della moda di domani. Un racconto corale fatto di stoffe e storie, di visioni e visibilità.