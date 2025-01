Tatras: qualità creativa al potere. Il lusso urban del piumino tra arte, design e leggerezza

Un brand di piumini di lusso, super leggeri e preziosi perché imbottiti di fiocco d’oca polacco, il più raro e caldo. Stiamo raccontando l’eccellenza di ’Tatras’, brand nato nel 2006 e da allora sempre sulla breccia del fashion per uomo e per donna tra il Giappone, dove è nato, e Milano dove ha una boutique nel Quadrilatero e che distribuisce nel mondo in 350 multibrand, più tre monomarca in terra nipponica, l’ultimo aperto nel quartiere di Ginza, a Tokyo.

A fondarlo è stato Sakao Masanaka a Milano. Le sue creazioni combinano l’artigianalità italiana e l’innovazione giapponese, dando vita a capi che coniugano eleganza classica e contemporanea. Con l’arte e la cultura contemporanea al centro, Tatras si è affermato a livello internazionale come un marchio di moda dal forte carattere creativo. Nella nuova boutique di Ginza è concentrata tutta l’essenza del marchio famoso per i suoi piumini de luxe: il nuovo store si estende per un’area di 400 metri quadrati, ospitando le collezioni di abbigliamento prêt-à-porter e accessori.

Il piano principale offre uno spazio che unisce l’universo maschile e femminile, mentre quello interrato sarà dedicato alla moda uomo. Al secondo piano, invece, le collezioni donna. L’estetica del negozio incarna il concetto di ’bellezza del contrasto’, tema centrale nell’universo creativo di Tatras, fondendo materiali naturali come pietra e legno con elementi industriali come cemento e acciaio inox. In linea con il legame del brand con l’Arte e l’Artigianato, ceramiche uniche di Asahiyaki, sono esposte accanto ai celebri piumini su supporti personalizzati che ricordano installazioni artistiche. Come essere in una galleria d’arte.

Per celebrare questa apertura e il connubio con l’Arte, Tatras ha lanciato una collaborazione esclusiva con l’artista parigino Giovanni Leonardo Bassan. Sarà disponibile una giacca reversibile in edizione limitata, realizzata con fibra Brewed Protein™, un materiale innovativo a base proteica sviluppato da Spiber, ispirata al design della collezione uomo ’Osodo’. Ogni pezzo è unico ed esclusivo e a questo Pitti Uomo 107 ne vedremo tutta l’eccellenza. Tessuti pregiati, linee d’avanguardia mai esagerate, ’ponte’ creativo Italia/Giappone: sono queste le eccellenze di Tatras marchio delle tre croci che si chiama così dai monti Tatra catena ai confini tra Polonia e Slovacchia da dove arrivano le piume d’oca migliori.

Quello di Tatras è un city look contemporaneo e glamour che si distingue per l’alta performance tecnica dei tessuti, un fitting slim ma senza eccessi, una grande cura dei dettagli e la ricerca di soluzioni stilistiche inedite. Tutti i tessuti provengono da anni di ricerca per elaborare tessuti performanti con un peso ridotto e sono spesso sintetizzati esclusivamente per Tatras seguendo il suo stile. Così come sono proposte stampe esclusive e colori attenti alle più attuali tendenze del momento.

Eva Desiderio