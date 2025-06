Superleggera new edition. Presto una collezione ad hoc

Pantofola d’Oro, storica maison Made in Italy fondata nel 1886, presenta a Pitti Uomo la riedizione della Superleggera Classic, modello iconico che inaugura le celebrazioni per i 140 anni di attività del marchio. La calzatura degli anni ’50, autentico pezzo da collezione con la punta allungata, è realizzata secondo la tradizione artigianale che distingue il brand di Ascoli Piceno. Superleggera, evoluzione del modello tradizionale, è realizzata in Harold, vitello di alta qualità trattato a mano a scarpa montata. Questo processo conferisce l’esclusiva venatura anticata distintiva del modello. Nei prossimi mesi verrà poi svelata una capsule collection commemorativa.