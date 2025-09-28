Sul red carpet sfila anche la sostenibilità

Il sipario della Scala si è alzato ieri sera su una delle notti più scintillanti e importanti della Milano Fashion Week: i CNMI Sustainable Fashion Awards, meglio noti come Green Carpet Awards, che hanno trasformato il tempio della lirica in un palcoscenico internazionale di glamour e responsabilità. Star, designer, istituzioni e protagonisti del fashion system hanno sfilato sul red carpet in una serata che ha ribadito come la bellezza e l’eleganza non possano più essere separate dall’impegno sociale e ambientale.

Tra applausi e standing ovation, e dopo che Roberto Bolle ha incantato il pubblico ballando sulle note del Bolero di Maurice Ravel, la Camera Nazionale della Moda Italiana ha premiato chi sta guidando il cambiamento verso una moda sostenibile. A ricevere i riconoscimenti sono stati Tod’s per l’artigianato, Aura Blockchain Consortium per l’innovazione, Willy Chavarria per diversità e inclusione, Regenesi per l’economia circolare, The Schneider Group per l’azione climatica, Ermenegildo Zegna per la tutela della biodiversità e delle risorse idriche, Saheli Woman per l’impatto sociale, Sake come talento emergente e Kiton per l’educazione d’eccellenza.

Il momento più intenso della serata è stato il conferimento del Legacy Award alla memoria di Giorgio Armani, consegnato da Dame Anna Wintour alla famiglia dello stilista. Un tributo commosso a una figura che ha incarnato come pochi altri la forza del “made in Italy“, capace di lasciare un segno indelebile nella moda mondiale e di ispirare generazioni di creativi. Il glamour non è mancato: la Scala illuminata, gli ospiti internazionali, i look da tappeto verde hanno reso la serata una celebrazione in grande stile, ma con un messaggio preciso. La moda oggi non è soltanto spettacolo, è anche responsabilità. Ed è questo intreccio tra creatività e valori a risuonare anche sulle passerelle.

Le collezioni di Milano hanno raccontato la stagione con un linguaggio comune fatto di segni riconoscibili: bianco assoluto, frange, camicie over, sensualità e intrecci sono state le parole chiave. Il bianco ha dominato con forza simbolica, interpretato da Ferrari in un trench puro e fluido, da Alberta Ferretti in un tailoring soffice e persino in crochet, linguaggio che trova eco nel romanticismo artigianale di Ermanno Scervino. Le frange hanno riportato movimento e leggerezza, in due direzioni opposte ma complementari: la raffinatezza rigorosa di Giada e l’allure spettacolare di Elisabetta Franchi. Le camicie oversize si sono trasformate in abiti e dichiarazioni di libertà, nelle versioni di Maison Jejia e The Attico.

Il pizzo ha firmato la sensualità, femminile e audace per Blumarine, leggero e moderno per Elisabetta Franchi. Infine gli intrecci, segno distintivo dell’artigianalità italiana, hanno unito calzature e armature dorate, da Mario Valentino e Giuseppe Zanotti fino alle creazioni sensuali di Di Morabito e The Attico.

Una settimana che ha mostrato come la moda possa raccontare il desiderio e insieme costruire un futuro più giusto: tra i riflettori della Scala e le passerelle di Milano, il lusso si è confermato bellezza, cultura e responsabilità.